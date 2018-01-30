Apple, iPhone X Yüzünden 22 Milyar Dolar Kaybetti

Dünyanın en değerli şirketi Apple tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan ve büyük beklentileri olan iPhone X, ABDli şirketi büyük bir zarara soktu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 'iPhone X'un üretimi durdurulacak' iddiası bu zararın ana kaynağı oldu. Apple bir gün içerisinde, New York borsasında 22 milyar dolar değer kaybetti.

Kullanıcılar tarafından pek beğenilmeyen ve fiyatından dolayı büyük eleştirilere maruz kalan iPhone X'in kısa bir süre sonra üretiminin durdurulacağı söyleniyordu. Gerekçe olarak da Apple'ın bu cihazdan kar edemediği ve yeni bir iPhone üzerinde çalışıyor olmasıydı. Apple şirketinden konu hakkında açıklama gelmezken, bu iddia ile şirketin hisseleri tepetaklak oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü 171,51 dolardan kapanan Apple hisseleri, bugün yüzde 2.6 kayıpla 167,07 dolara kadar geriledi. Böylelikle Cuma günü 880 milyar dolar olan Apple'ın değeri bir anda 858 milyar dolara düştü. Ayrıca Apple'ın hafta boyunca da değer kaybettiği belirtiliyor. Son bir haftada yüzde 6,4 değer kaybeden şirket, bu dönem içerisinde 58 milyar dolar piyasa değeri kaybetti.

'iPhone X'un Üretimi Yarı Yarıya Azaltılacak'

Japonya'dan gelen bir iddiaya göre, bu yılın Ocak-Mart döneminde iPhone X'un üretiminin yarı yarıya azaltılacağı söyleniyor. Yıl içerisinde sadece 20 milyon üretim yapacağı söylenen Apple'ın yeni iPhone modeline yoğunlaşacağı ifade ediliyor. Ayrıca ABD, Çin ve Avrupa'da iPhone X'a olan ilginin azaldığı ve bu ülkelerde Kasım-Aralık döneminde yakalanan satış hacminin gerilediği bildiriliyor.

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