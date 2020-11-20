Apple, iPhone'ları Yavaşlattığı İçin 113 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple'ın iPhone'ları kasıtlı yavaşlatma cezası 113 milyon dolar olarak kabul edildi. ABD'deki 30 eyalette kabul edilen bu ceza, Apple'ın sözde "pil kapağı" skandalına dayanıyor. Apple'ın yazılım güncellemesi ile batarya sorunlarını gizlediği ortaya çıktı.

Apple, eski iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatma uygulamasına yönelik bir soruşturmada 113 milyon dolarlık ödeme yapacak. Şirketin bu hamlesi, eski müşterilerini yeni ve daha pahalı iPhone'ları satın almaya zorlamak için uyguladığı bir taktik olarak görülüyor.

Apple aleyhine açılan davada, iPhone 6 ve 7 modellerinde ani kapanmaya karşı savunmasız piller bulunduğu aktarıldı. Apple cihazlarındaki bu piller, iPhone'ların işlem performansını desteklemek için yeterli voltajı sağlayamadıkları için ani kapanmalara neden olabiliyordu.

Apple'ın sözde "pil kapağı" skandalı, müşterilerin yazılımının yeni sürümlerini indirdikten sonra cihazlarının yavaşladığını fark etmeye başladığı 2017 yılına dayanıyor. Apple ise eskimiş pillerin cihazları kapatmaması için yavaşlattığını kabul etti. Bazı müşteriler ve teknoloji yorumcuları da bu hareketi yeni iPhone satabilmek adına yapıldığını iddia etti.

Apple'ın iPhone'ları kasıtlı yavaşlatma cezası 113 milyon dolar

Geçtiğimiz Çarşamba günü teknoloji devi Apple, yanlış yönlendirilen iPhone müşterileri için 113 milyon dolarlık bir ödeme yapmaya karar verdi. Resmi raporlara göre Apple'ın, eski iPhone'larda benzeri görülmemiş bir yazılım güncellemesi yayınlayarak pil sorununu gizlediği iddia ediliyor.

Apple soruşturmasına ilişkin yapılan basın açıklamasına göre, ABD'deki 30'dan fazla eyalette bu ceza kabul edildi. Araştırmacılar, Apple'ın güncellemeler aracılığıyla iPhone'ları yavaşlattığının farkında olduğunu, ancak müşterileri bilgilendirmediğini dile getirdi. Bunun üzerine Apple ise hem para cezası hem de daha fazla şeffaflık taahhüt etti.

ABD'deki 30 eyalette kabul edilen bu anlaşma, müşterilerin Apple ürünlerini satın alırken ve kullanırken daha iyi bilgilendirilmelerini garanti ediyor. Eyalet Başsavcısı Xavier Becerra tarafından yapılan açıklamada, Apple kullanıcılarının ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmesi mümkün olacağı belirtildi.

113 milyon dolarlık uzlaşmanın yanı sıra Apple, kısıtlama sorunlarından etkilenen iPhone sahiplerine en az 500 milyon dolar ödeyecek ve özel sınıf davalarıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca hatırlayacağınız üzere Temmuz ayında Apple, iPhone 7 ve 7 Plus kullanıcılarına 25 dolar tutarında ödeme teklif etmişti.