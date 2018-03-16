Apple, İran’dan AppStore'a Girişleri Engelledi

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında AppStore’daki İranlı geliştiricilere ait uygulamaları kaldıran Apple, şimdi de uygulama marketine İran’dan girişleri engelledi.

Cupertino merkezli şirket, ABD’nin İran’a çeşitli alanlardaki yaptırımları nedeniyle ülkede resmi olarak faaliyet gösteremiyor ve cihaz satışı yapamıyor.

Apple’ın resmi olarak faaliyet göstermemesine rağmen, İran’da binlerce iPhone kullanıcısı mevcut. Arzı dikkate alan İranlı geliştiriciler de farklı kategorilerde onlarca uygulamayı AppStore aracılığıyla kullanıcılara sunuyorlardı. Ancak Apple’ın İran yapımı uygulamaları AppStore'dan kaldırması İranlı geliştiricilere büyük bir darbe vurdu.

Apple, geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğu bu kararı bir adım daha ileri götürerek, İranlıların AppStore’a girişini engelledi. İran devlet televizyonu IRIB'ın aktardığına göre, şirket, Washington yönetiminin İran’a yönelik yaptırımlarının bir parçası olarak böyle bir karar aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ülkedeki akıllı telefon pazarının yüzde 11’inin Apple’a ait olduğunun altını çizdi. Apple’ın İranlı müşterilerine hiçbir zaman saygı duymadığını söyleyen Cehromi, konuyu yasal olarak takip edeceklerini belirtti.

Yaptırımlar sebebiyle yasal yollardan bir iPhone veya iPad sahibi olunamayan İran’da, her yıl onlarca Apple ürünü kaçak yollardan ülkeye sokuluyor.