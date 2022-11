Apple, Irkçılık İddiaları Nedeniyle Reklam Filmini Düzenledi!

iPhone 14, iki aydan uzun bir süre önce piyasaya sürüldü. Şirket, Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta yaptığına benzer bir pazarlama stratejisiyle sunulan yeni bir Plus modelini öne çıkarmak istedi ancak görünüşe göre işler hiç de Apple'ın beklediği gibi gitmedi.

Şirket, Idris Elba'nın Biggest şarkısıyla "Big and Bigger" reklamını yayınladı ancak sorun şu ki reklamda kullanılan "Biggest" kelimesi Apple'ın ırkçılıkla suçlanmasına neden oldu ve Apple, şarkının vokallerini reklamından kaldırdı.

Apple'ın vokalleri kaldırması neredeyse iki ay sürerken, TikTok kullanıcıları ve sosyal medyadaki kişiler, "Biggest" kelimesinin neden ırkçılıkla suçlandığı üzerine bir dizi tartışma yürüttü.

Apple removed the vocals from an iPhone 14 ad because some lyrics sounded like the n-word ‼️😳



The actual lyric was "biggest." pic.twitter.com/WZz1eVU6VR