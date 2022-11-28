Apple, Irkçılık İddiaları Nedeniyle Reklam Filmini Düzenledi!

iPhone 14, iki aydan uzun bir süre önce piyasaya sürüldü. Şirket, Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta yaptığına benzer bir pazarlama stratejisiyle sunulan yeni bir Plus modelini öne çıkarmak istedi ancak görünüşe göre işler hiç de Apple'ın beklediği gibi gitmedi.

Şirket, Idris Elba'nın Biggest şarkısıyla "Big and Bigger" reklamını yayınladı ancak sorun şu ki reklamda kullanılan "Biggest" kelimesi Apple'ın ırkçılıkla suçlanmasına neden oldu ve Apple, şarkının vokallerini reklamından kaldırdı.

Apple'ın vokalleri kaldırması neredeyse iki ay sürerken, TikTok kullanıcıları ve sosyal medyadaki kişiler, "Biggest" kelimesinin neden ırkçılıkla suçlandığı üzerine bir dizi tartışma yürüttü.

Apple'ın Irkçılıkla Suçlandığı Reklam

Apple removed the vocals from an iPhone 14 ad because some lyrics sounded like the n-word ‼️😳



The actual lyric was "biggest." pic.twitter.com/WZz1eVU6VR — AppleTrack (@appltrack) November 27, 2022

Apple'ın resmi YouTube kanalında, 7 Eylül tarihli “Big and Bigger” iPhone 14 ve iPhone 14 Plus reklamını hâlâ izleyebilirsiniz ancak videoda şarkının sözlerinin değil yalnızca enstrümanların olduğunu fark edeceksiniz.

Apple hâlâ Idris Elba'nın şarkısına yer veriyor ancak artık "biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, it’s the biggest bounce of the summer" kısmı yer almıyor. Reklamda da görebileceğiniz gibi Apple, yeni iPhone 14 ve 14 Plus modellerinde bulunan 6,1 ve 6,7 inç ekranları öne çıkarıyor çünkü şirket ilk defa Pro olmayan kullanıcılar için 6,7 inç ekran sunuyor.

Yeni iPhone'larda pek çok yeni özellik bulunmadığından, Apple'ın müşterilerinin bilmesini istediği ana nokta şüphesiz daha büyük bir ekranı vurgulamak, özellikle en son iki iPhone mini modeli satışlarda başarısız olduğu için şirket bu yıl farklı bir strateji izliyor.