Apple İş Alımları Açıldı: 6G İçin Mühendis Aranıyor!

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından bildirenlere göre Apple iş alımları açıldı. Teknoloji devi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünyanın büyük bir bölümünde hakimiyet kuracak 6G üzerinde çalışacak mühendisleri işe almayı amaçlıyor.

6G Üzerinde Çalışmalara Başlayan Apple, İş Alımlarını Açtı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, birkaç ay önce 5G teknolojisine sahip ilk iPhone'larını piyasaya sürdü. Teknolojiyi yakalamak için çalışmalarını süratle devam ettirmek isteyen şirket, 6G için çalışmalara şimdiden başlamak istiyor. Teknolojinin bir numaralı lideri olarak kalmayı hedefleyen şirket, 6G için çalışacak mühendisleri işe almayı amaçlıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple'ın Silikon Vadisi ve San Diego'da yer alan ofislerinde kablosuz teknoloji geliştirme ve yonga tasarımı üzerinde çalışacak birbirinden başarılı mühendisleri işe almak için iş ilanı yayımlandı. İş ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Gelecekteki Apple ürünleri üzerinde etkisini çok derinden gösterecek yeni nesil kablosuz teknolojiyi geliştirme hakkında benzersiz bir fırsata sahip olacaksınız. Bu pozisyonda önümüzdeki on yıl içinde yeni nesil radyo erişim teknolojileri yaratmaktan sorumlu, son teknoloji bir araştırma grubunun merkezinde yer alacaksınız."

Pozisyona başvuracak kişiler, radyo erişim ağları için yeni nesil kablosuz iletişim sistemlerini araştırıp tasarlayacak ve 6G teknolojisi konusunda tutkulu insanların olduğu forumlara katılacak.

Apple, 5G teknolojisini geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone'larda ne kadar benimsediğini göstermiş oldu. 6G'nin 2030 yılına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor fakat Apple'ın iş ilanları, yeni nesil teknolojinin geliştirilmesinin ilk aşamalarında öne çıkan bir şirket olmayı çok istekli olduğunu gösteriyor.

Şirket, geçen yılın sonlarında Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) tarafından kurulan Next G Alliance'a katıldı. Next G Alliance, dünyayı farklı bir yöne taşıyacak girişimin genel yönünü ve stratejisini belirlemek için üyelerle ilk toplantısını kasım ayında gerçekleştirdi. Grubun diğer üyeleri arasında Charter, Cisco, Google, Hewlett-Packard, Intel, Keysight Technologies, LG, Mavenir, MITRE ve VMware yer alıyor.

AT&T, eylül ayında 6G teknolojisi üzerinde çalışan mühendislere sahip olduğunu söyledi. Bazı analistlere göre bu teknoloji 5G teknolojisinden 100 kat daha hız sağlayacak ancak teknolojinin önümüzdeki birkaç sene içinde gelmesi mümkün görünmüyor.