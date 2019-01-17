Apple İşe Alım Sayılarını Azaltma Kararı Aldı

Dünyanın önemli ekonomi mecralarından Bloomberg, 2018’in son günlerinde beklenen iPhone satışlarının yapılamamasının ardından Apple’ın işe alımların sayısını azaltacağını dile getirdi. Apple’ın henüz işe alımları tamamen durdurma ya da işten çıkarma yapma gibi ekonomik problemlerden çok uzak olduğunun altını çizen Bloomberg bu durumun, yeni iPhone’ların başarısının beklenenden aşağı olması sonrasında alınan tedbir olduğunu aktardı.

Şirket içinden alınan bilgilere göre, Apple CEO’su Tim Cook’un bir toplantı sırasında insan kaynakları çalışanlarına işe alımları yavaşlatmaları gerektiğini söyledi. Cook’un hangi departmanlarda planlanandan daha az kişinin işe alınacağına karar vermediği, yavaşlatma kararına rağmen Apple’ın yapay zeka bölümüne agresif şekilde işe alım yapmaya devam edeceği de belirtildi. Apple, aralık ayında aldığı bir başka kararla pazarlama ekibinin büyük bölümünü iPhone’lar üzerinde çalışmaya yönlendirmiş ve diğer projelerin pazarlamasındaki personel sayısı azaltılmıştı.

Apple iki hafta kadar önce yatırımcılarına gönderdiği mektupta ise ilk çeyrekteki kazançlarının, iPhone satışlarının oldukça düşük olması sebebiyle beklenenden aşağı olacağını anlatmıştı. Özellikle Aralık 2017’de başlatılan pil değiştirme programının ardından yenilenen 11 milyon kadar batarya sonrası, birçok iPhone kullanıcı yeni telefon almaktan vazgeçmiş ve bu da Apple’ın geriye gitmesine yol açmıştı.