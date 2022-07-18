Apple İşe Alımları Yavaşlatmayı Düşünüyor

Apple, Bloomberg News'de yayınlanan bir rapora göre yaklaşan ekonomik gerilemeyi daha iyi yönetmek amacıyla önümüzdeki yıl bazı sektörlerde işe alım ve harcalamarlı yavaşlatmayı planlıyor. Birçok kaynaktan doğrulatılan bu bilgi, dev teknoloji firmasının kriz yönetimi sırasında küçülme planlarını ortaya koydu.

Meta ve Google gibi diğer teknoloji firmaları yeni yükselmekte olan metaverse ve karma gerçeklik gözlükleri gibi birçok alana yatırım yaparken son dönemlerde Apple fazlasıyla sessizdi. Bu sessizliğini bozmak isteyen Apple, 2023 yılında uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları karma gerçeklik başlığının da olduğu büyük bir tanıtım yapmayı planlıyordu. Ancak pandemi sonrası yaşanan küresel ekonomik kriz ve çip sorunu, Apple'ın planlarını öteleyebilir.

Apple Hisseleri Değer Kaybediyor

Teknoloji firmalarında yaşanan hisse değeri kaybı trendi Apple'ı da vurdu. Geçtiğimiz yıla oranla Apple hisselerinde %18'lik düşüş yaşandı. Her ne kadar son dönemde hisse fiyatları yeniden toparlanmaya başlasa da olası büyük bir ekonomik krize karşı hazırlıklı olmak isteyen Apple, gereksiz tüm harcama kalemlerini kısmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Tesla ve Google, şirkete işe alımları durdurmuştu. Hatta Tesla'nın binlerce çalışanı işten çıkarması teknoloji camiasında büyük yankı yaratmıştı. Teknoloji şirketlerinin küresel ekonomik krizlere karşı bağışıklığı bozulmaya başlamış gibi görünüyor. Şimdiye kadar çoğu ekonomik krizden ufak sıyrıklarla çıkan çoğu dev teknoloji firması, geçtiğimiz yıl büyük hisse fiyatı kayıpları yaşadı. Bunda özellikle küresel tedarik zincirinin bozulması, Ukrayna ve Rusya arasında savaş, ABD'de artan enflasyon gibi etmenler etkili oldu.

Uzmanlara göre Silikon Vadisi çağının bitişine yakın olabiliriz. Büyük teknoloji firmaları yaralı da olsa bu süreçten kurtulabilir. Fakat yeni kurulan girişimler, ekonomik sorunlarla boğuşurken bir bir yok olmaya başladı. Çoğu yeni girişim daha sektörde yer edinemeden silinip gidiyor. Son 20 yıla damgasını vuran Silikon Vadisi furyasının geleceği hiç parlak görünmüyor.