Apple, iTunes'a Elveda Dedi! İşte iTunes'un Yerine Gelenler

Apple, WWDC 2019 Geliştirici Konferansı'nda iTunes'a elveda dedi. Sizler için iTunes'un yerine duyurulan uygulamaların neler olduğunu derledik.

Apple iTunes'u Öldürdü!

WWWDC 2019 etkinliği öncesi gelen sızıntılar doğru çıktı. macOS Catalina ile birlikte iTunes'a elveda dendi. Apple iTunes'u üç ayrı uygulamaya böldü. Bu uygulamalar: Apple Music, Apple Tv ve Podcast'ler. Apple Music, iTunes'a çok benzemekle birlikte aynı zamanda senkronizasyon yeteneklerine sahip. Bu sonbaharda iOS 13'ün gelmesiyle birlikte iOS cihazınızda Apple sözcüsü tarafından onaylanan özel bir iTunes Store uygulaması olacak.

Apple TV'ye 4K HDR oynatma ve Dolby Vision Atmos desteği geldi. Artık Apple TV uygulaması üzerinden film kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. Hatırlarsınız ki tvOS13 ile birlikte Apple TV için birden fazla kullanıcı desteği de gelmişti. Artık Apple TV'ye birden fazla kullanıcı eklenebilmekte ve yeni gelen bu özellik sayesinde kullanıcılar kontrol merkezi üzerinden profiller arasında geçiş sağlayabilmekte.

iTunes'un öldürülmesiyle birlite Podcast'ler uygulaması geldi. Artık Podcast'ler uygulaması sayesinde milyonlarca Podcast arasından kulağınıza hoş geleni kolayca seçebilecek ve dinleyebileceksiniz.

Sizler iTunes'un sonlandırılması ile birlikte gelen yeni uygulamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!