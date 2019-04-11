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  4. Apple, iTunes Uygulamasının Fişini Çekiyor!

Apple, iTunes Uygulamasının Fişini Çekiyor!

iTunes Uygulamasını Miadını Dolduruyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

18 yıl önce piyasaya sürülürken müzik endüstrisinde büyük bir devrime yol açan iTunes, çok yakın bir zamanda miadını doldurabilir. Apple, emektar uygulamasını yaklaşan MacOS 10.15 sürümü ile yavaş yavaş kapatmaya hazırlanıyor.

Apple cihazları ile bilgisayarlar arasında köprü görevi gören iTunes, video ve müzik odaklı streaming servislerinin ortaya çıkmasıyla birlikte eski popülerliğini kaybetmişti. Ayrıca bilgisayarda çok fazla yer kaplaması ve kullanıcıların isteklerine tam olarak cevap verememesi gibi faktörler, uygulamanın iyice dışlanmasına neden olmuştu.

apple itunes uygulamasını kapatıyor

Kullanıcıların şikayetlerini dikkate alan Apple, yeni macOS güncellemesinde TV, Müzik ve Podcast’leri kapsayacak evrensel bir uygulama üzerinde çalışıyor. MacOS 10.15'in gelişim sürecine yakın kaynaklar yeni Müzik, Podcast'ler ve TV uygulamalarının yeni sürüme eklendiğini doğruladı. 

iTunes'u çeşitli uygulamalara bölmek, Apple'ın tüm cihazlarda daha düzenli bir deneyime sahip olmasını sağlayabilir. Aynı kaynağa göre iTunes, daha eski Apple cihazlarıyla senkronizasyon sağlamak adına bir sonraki Mac güncellemesinde bulunmaya devam edecek. Dolayısıyla bir süre daha iTunes’u kullanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.

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