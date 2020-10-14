Apple Kablolu Kulaklıklarının Fiyatını Düşürdü

AirPods modellerine zam yapan Apple, EarPods modellerinin fiyatına da indirim yaptı. EarPods fiyatı ne kadar oldu? İşte yeni EarPods fiyatı.

EarPods Fiyatı Ne Kadar?

Geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikte yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Apple, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerini kullanıcıların beğenisine sundu. Etkinlikte artık iPhone kutularının içerisinden kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacağı açıklandı. Ayrıca ücret vererek bir kulaklık satın almanız gerekiyor.

Yapılan bu değişiklikten hemen sonra EarPods'un fiyatında değişiklik yapıldı. App Store üzerinde 279 TL'den satılan EarPods kulaklıkların fiyatı 199 TL'ye düştü. Şu anda 199 TL'den EarPods satın alınabiliyor.

AirPods modellerinde ise durum böyle olmadı. AirPods modellerinin fiyatlarına da zam yapıldı. Hemen aşağıdaki haberimize tıklayarak güncel AirPods fiyatlarına da ulaşabilirsiniz.

Sizler yeni EarPods fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatı nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

EarPods Özellikleri Nedir?

EarPods’un tasarımının kulak geometrisine dayalı olarak geliştirildiği açıklandı. Yani diğer kulak içi kulaklıklara göre, daha fazla kişiye çok daha fazla konfor sunuyor. EarPods’un içindeki hoparlörler, ses çıkışını en üst düzeye çıkarıp ses kaybını en aza indirerek yüksek kalitede ses sağlamak için tasarlandı. EarPods, hemen kablo üzerinde yer alan, ses seviyesini ayarlamanızı, müzik ve video oynatmanızı, çağrıları cevaplamanızı ve bitirmenizi kolayca sağlayan yerleşik bir kumandaya sahip.