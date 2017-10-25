Apple, 'Kablosuz Gelecek' Üzerine Çalışıyor

Apple, 12 Eylül'de tanıttığı iPhone 8 ve iPhone X ile birlikte nihayet kablosuz şarj teknolojisine geçiş yapmıştı. Şirket, kablosuz şarj teknolojileri üreten Yeni Zelanda merkezli PowerbyProxi'yi satın alarak, 'kablosuz gelecek' üzerine yaptığı çalışmaları hızlandırdı.

Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu genel sekreter yardımcısı Dan Riccio, şirketin PowerbyProxi'yi satın aldığını doğruladı ve yeni ekibin, Apple'ın kablosuz bir gelecek yaratmak için yaptığı çalışmalara büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Girişimci Fady Mishriki tarafından kablosuz şarj araştırmaları üzerine 2007 yılında kurulan PowerbyProxi, kısa zamanda büyük bir aşama kaydetti. Şirketin kurucusu Mishriki, Apple'a katıldıkları için çok büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti.

Mishriki, Apple ile şirket değerleri arasında muazzam bir uyum olduğunu söylerken, kablosuz şarj teknolojilerine katkıda bulunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirtti.

Apple, Eylül ayında kablosuz şarj ünitesi Airpower'ı tanıtmıştı. Qi kablosuz şarj standartlarını izleyen Apple’ın yeni ürünü, 3 cihaza kadar aynı anda kablosuz şarj desteği verebiliyor.

PowerbyProxi'nin kablosuz şarj konusunda Apple'a hangi noktalarda yardımcı olacağı henüz belli değil, ancak şirketin daha yüksek watt'lı şarj sistemleri ürettiğini biliyoruz. Potansiyel olarak PowerbyProxi, MacBook gibi büyük cihazların da kablosuz olarak şarj edilebilmelerine kapı açabilir.