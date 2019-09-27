Apple Kablosuz Kulaklık Pazarında Zirvede

Kullanıcılara daha rahat, daha bağımsız bir deneyim imkanı sunan tam kablosuz kulaklık modelleri, oldukça geniş bir fiyat aralığına sahip. Son zamanlarda pek çok markanın aktif olarak yer almaya hazırlandığı bu pazarın liderleri açıklandı.

Counterpoint Research tarafından yapılan araştırma, Amerika'da en çok tercih edilen kablosuz kulaklık markalarını ortaya çıkardı. Apple'ın AirPods modeli ile birlikte zirveyi aldığı sıralamada şirketi sırasıyla Bose, Samsung, Sony ve Beats takip ediyor.

Ankete katılanların yüzde 57'si Apple'ı, yüzde 39'u Bose'u, yüzde 33'ü Samsung'u, yüzde 31'i Sony'i ve yüzde 26'sı Beats'i tercih etmekte. Oranların kafanızı karıştırmaması adına herkesin çoklu seçim hakkı olduğunu belirtelim. Yine de bu anketin yalnızca 200 katılımcı ile gerçekleştirildiğini ve önemli hata payları içerebileceğini söylemiş olalım. Yani genel açıdan baktığımızda Apple ve diğer markalar çok daha yüksek ya da çok daha düşük oranlara sahip olabilir.

Geçtiğimiz çeyrekte 27 milyon ünite satış ile yüzde 56 oranında büyüyen tam kablosuz kulaklık pazarı, hızla büyümeye de devam edecek gibi gözüküyor. Şu an için bu büyümenin anahtar kilidini oluşturan ülkeler ise Amerika, Çin ve Avrupa olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte Apple'ın bu tip yan ürünlerde de oldukça başarılı olduğunu görmekteyiz. Şirket AirPods ile kablosuz kulaklık alanında zirvede iken, Watch ile de akıllı saat alanında hüküm sürüyor.