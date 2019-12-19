Apple Kablosuz Şarj Cihazı için Umudunu Kesmedi!

Apple tarafından alınan kablosuz şarj cihazı patenti şirketin bu yöndeki isteğinin devam ettiğini işaret ediyor.

Apple AirPower mı Gelecek?

Apple'ın uzun bir süredir kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bunların arasında en popüleri olan AirPower, geçtiğimiz mart ayının sonunda yeterli kalitede görülmediği için iptal edilmişti. Yaşananların ardından bu projeyi rafa kaldırdığı düşünülen şirketin yeni patenti ortaya çıktı.

'Nesne Algılamalı Kablosuz Şarj Sistemi' başlığı ile alınan patent 'kablosuz güç iletme aygıtı" olarak tanımlandı. Tüm bunların ardından gözler tekrar şirkete çevrildi. Şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmasa da kullanıcıların heyecanlanması için oldukça erken olduğunu söyleyelim.

Apple AirPower Neden İptal Edilmişti?

"Çok fazla çaba harcamamıza rağmen AirPower'ın yüksek beklentimizi karşılamayacağını anlayıp bu projeyi iptal etmeye karar verdik. Bu lansmanı dört gözle bekleyen müşterilerimizden özür dileriz. Hala geleceğin kablosuz olduğuna inanıyoruz." şeklinde açıklama yapan şirket 30 Mart 2019 tarihinde projeyi rafa kaldırdığını duyurmuştu.

Bunlara ek olarak 'Hala geleceğin kablosuz olacağına inanıyoruz.' diyerek açıklamasını bitiren şirket, aslında bu yöndeki çalışmalarının sona ermeyeceğini belirtmiş oldu.