Apple Kablosuz Şarja Yeni Bir Soluk Getirecek!

2017 yılında akıllı telefonlarda görmeye başladığımız kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj teknolojileri hızlı bir şekilde gündelik hayatımızda yer almaya başladı. Apple tarafından alınan yeni bir patent bu işlevleri bir adım ileri taşımayı hedefliyor.

Ekosistem İçerisinde Yaygınlaşacak

Samsung Galaxy S20 ve Huawei P40 gibi pek çok üst düzey cihaz kablosuz ters şarj desteğine sahip. Bu özellik, cihazınızla kablosuz şarj desteğine sahip başka cihazları şarj edebilmenize olanak sunuyor. Örneğin Galaxy S20 ile Galaxy Buds'ı kablosuz olarak şarj edebilmeniz mümkün.

Apple tarafından alınan yeni patent bunu MacBook ve iPhone modellerine taşımayı hedefliyor.

Yani bu özelliğe sahip MacBook ile kablosuz şarj desteğine sahip iPhone modellerini şarj edebilmeniz mümkün olacak. Yalnızca bu değil. Patente göre bunun tersini yapabilmeniz de, yani iPhone ile MacBook şarj edebilmek de, mümkün olacak. Tabii MacBook modellerinde iPhone'lara kıyasla çok daha büyük bir batarya bulunduğunu göz önüne alırsak bunun ne kadar işlevsel olacağı belirsiz. Yine de kritik anları kurtarabilmek noktasında işe yarayabilir.

Tabii bu özelliğin şu aşamada bir patentten ibaret olduğunu vurgulamakta fayda var. Şirketin benzer patentlerini 2018 ve 2015 yılında da görmüştük. Yani heyecan yapmak için henüz erken olabilir.

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