Apple, Karbonsuz Alüminyumla Üretimde Daha Çevreci Olacak

Alüminyum, günümüzde birçok teknoloji ürününde kullanılan popüler bir metaldir. Apple da iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac ve diğer birçok ürününde alüminyumu yoğun bir şekilde kullanıyor. Ancak alüminyumun üretim prosesinin çok da çevre dostu olduğunu söyleyemeyiz. Neyse ki bu durum artık değişiyor.

Reuters’a göre Apple, Alcoa Corp ve Rio Tinto'nun ortak girişimi olan Elysis isimli bir firmadan ilk kez karbonsuz (karbon içermeyen) alüminyum satın aldı. Peki bu ne anlama geliyor? Tipik olarak alüminyumun üretim sürecinde karbon kullanılır. Ancak karbonsuz alüminyum adlı bu yeni alüminyumun üretim prosesinde karbon yerine başka bir iletken malzeme kullanılıyor.

Karbondioksit Yerine Oksijen Açığa Çıkıyor

Üstelik karbonsuz alüminyum üretimi sırasında karbon kullanımının azaltılmasının yanı sıra, karbondioksit yerine oksijen açığa çıkıyor. Apple’ın her yıl akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi milyonlarca cihaz ürettiği göz önüne alındığında, teknoloji devinin karbonsuz alüminyuma geçişinin gerçekten önemli bir olay olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak Apple’ın hangi ürünleri üretirken bu alüminyumu kullanacağı ve ne kadar alüminyum satın aldığı bilinmiyor. Bu yeni bir proses gibi göründüğü için şirket şimdilik az miktarda karbonsuz alüminyum almış olabilir. Apple’ın yeni alüminyumu tüm ürünlerinde kullanmaya başlamadan önce, ilk etapta küçük bir ürün grubunda deneyeceği tahmin ediliyor.