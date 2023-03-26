Çalışanlara Göre Apple Karma Gerçeklik Başlığı Aceleye Geldi

Teknoloji dünyası Apple'ın karma gerçeklik başlığı için nefeslerini tutmuş durumda. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen ürünün Apple marka adını taşıması nedeniyle VR/AR alanında devrim yaratıcı özelliklerle birlikte gelmesi bekleniyor. Ancak bazı çalışanlara göre Apple, karma gerçeklik başlığını aceleye getirdi.

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan Apple Geliştiriciler Konferansı sırasında tanıtılması beklenen karma gerçeklik başlığının tanıtım tarihini yetiştirmek için birçok detayına atlandığı, projede çalışan mühendisler tarafından aktarıldı.

Apple 1 Milyon Satış Sayısına Ulaşmak İstiyor

Apple ürünleri, normal kullanıcıdan profesyonel kullanıcıya kadar uzanan büyük bir skalaya sahip. Neredeyse herkes için uygun bir Apple ürünü ve modeli piyasada bulunuyor. Ancak iddialara göre Apple karma gerçeklik başlığı, firmanın diğer ürünleri gibi herkese hitap etmeyecek.

Özellikle profesyonel iş alanı için tasarlanan yapısı nedeniyle proje ekibi tarafından yetersiz olması sebebiyle eleştirilen karma gerçeklik başlığı, özgün sinema deneyimi gibi farklı yenilikeri de beraberinde getirecek. Hatta Apple'ın bu içerikleri üretmesi adına The Mandalorian dizisinden tanıdığımız Jon Favreu ile birlikte çalıştığı iddia ediliyor.

Öte yandan The New York Times'a konuşan ismini vermek istemeyen eski Apple çalışanları, karma gerçeklik başlkığının yaz aylarına yetiştirilmesi amacıyla aceleye getirildiğini iddia ediyor. Hatta iddialara göre ürünün yeterince kullanıcı dostu olmadığını düşünen bazı çalışanlar, ekipten ayrılma kararı dahi almış.

Tüm bu sorunlara rağmen Apple Reality Pro ismiyle tanıtılması beklenen karma gerçeklik başlığının Haziran ayında tanıtılması ve 2023 yılı içerisinde satışa çıkması bekleniyor. Apple karma gerçeklik başlığı fiyatı olarak ise 3000 dolar gibi uçuk bir etiket fiyatı konuşuluyor. Apple, başlığın tanıtılmasından sonra geçen 1 yıllık süreç içerisinde 1 milyon ürün satışı sayısına ulaşmak istiyor.