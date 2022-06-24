Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı'yla İlgili Yeni Bir Çıkış Tarihi Ortaya Atıldı

Saygın Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimlerinin bir kombinasyonunu sunacağı bildirilen uzun süredir konuşulan karma gerçeklik başlığı, muhtemelen Ocak 2023'te piyasaya sürülecek. 9to5Mac tarafından paylaşılan yeni bir analist notunda Kuo, başlığın "Apple'ın şimdiye kadar tasarladığı en karmaşık ürün" olduğunu ancak piyasaya sürülmesiyle birlikte başa takılan ekranlar pazarında "hızlı büyümenin" körükleneceğini iddia ediyor.

Bu tahmin, Kuo'nun Apple'ın karma gerçeklik başlığını ne zaman piyasaya sürülebileceğini tahmin ettiği ilk zamana kıyasla oldukça farklı ancak önceki tahminlerde çok daha geniş tarihler vardı. Geçen yıl, başlığın 2022'de (şu anda pek olası görünmüyor) bir noktada piyasaya sürüldüğünü görebileceğimizi söylemişti ve bu ay geçtiğimiz haftalarda gelecek yılın ikinci çeyreğinde gelebileceğini belirtmişti.

Analist Kuo, Ocak 2023 Tarihine İşaret Ediyor

Elbette tahmin değiştirmek ve spesifik bir ayı tahminde bulunmak o ürünün o ayda geleceğini garanti etmiyor (Apple'ın planları değişebilir veya Kuo'nun tedarik zinciri kaynakları yanlış olabilir) ancak belirli bir ayı listelemek, analistin güçlü bir güveni olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca Apple'ın bu karma gerçeklik başlığı için bazı etkinlikler planladığı söyleniyor. Şirketin yönetim kurulunun başlığı Mayıs ayı başlarında denediği, başlığın RealityOS yazılımının Apple'ın kodunda ve ticari marka uygulamalarında görünmesi ve Apple CEO'su Tim Cook'un yakın zamanda yaklaşan artırılmış gerçeklik duyurularıyla ilgi hazırlıkta olduğu haberleri ortalıkta dolaşıyor.

Bir süredir sayısız rapor Apple'ın anlaşılması zor başlığına ışık tutmaya çalıştı. The Information'da yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre cihazın bir bilgisayara bağlı olmak yerine bağımsız bir cihaz olarak çalışacağı ve kullanıcının hareketini izlemek için 14 farklı kameraya sahip olabileceği bildiriliyor. Dâhili olarak son Mac'lerde bulunan M1 işlemcilere benzer miktarda işlem gücüne sahip bir işlemciye sahip olacağı bildiriliyor ancak güç söz konusu olduğunda nasıl bir yol izleneceği şimdilik belirsiz.