Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı M2 İşlemci ile Gelebilir

Apple'ın karma gerçeklik başlığı aylardır söylentilerle dolup taşıyor ve Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporu, başlığın Apple'ın amiral gemisi M2 işlemcisiyle gelebileceğini gösteriyor. Gurman'a göre Apple'ın artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleri sunabildiği bildirilen cihazın en son sürümü M2 işlemcinin yanı sıra 16 GB RAM'e sahip olacak.

Bu iddia, tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo'nun Apple'ın başlığının M1 işlemci özelliklerine sahip bir işlemciye ve cihazın sensörlerinden gelen verileri işlemeye adanmış ek bir alt uç işlemciye sahip olacağına dair önceki tahmininden oldukça farklı. Gurman bu raporda sözde ikincil işlemciden bahsetmese de The Information'ın daha önceki bir raporunda çoklu işlemci kurulumuna dair söylentiler de vardı.

Apple belki de karma gerçeklik başlığının geliştirme sürecine yıllar önce başladığında M1 işlemciyi kullanmayı planlamış olabilir ancak M2 işlemcinin kullanılmaya başlandığı noktada bu yükseltmeyi yapmayı tercih etmiş de olabilir. Apple, bu ayın başlarında WWDC 2022 etkinliğinde yeni M2 işlemcisini duyurdu ve eski M1 işlemcisine kıyasla %18 daha hızlı CPU ve %35 daha hızlı GPU sunduğunu söyledi.

Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı Ne Zaman Çıkacak?

Cihazın bağımsız form faktörüne dair söylentiler de yayılmaya başladı ve Gurman'ın 16 GB RAM içereceğine dair öngörüsü, Meta Quest 2'den potansiyel olarak daha güçlü bir performans seviyesine işaret edebilir. Meta'nın VR başlığının 6GB RAM ve Snapdragon XR2 Platform ile gelmesi bekleniyor bu nedenle Apple'ın başlığı nihayet piyasaya sürüldüğünde karşılaştırmalarını görmek ilginç olacak.

Apple'ın karma gerçeklik başlığının Ocak 2023'te piyasaya sürüleceğine dair söylentiler mevcut ve geçtiğimiz aylarda Apple'ın yönetim kurulu başlığı deneme şansı bulmuştu. Başlığın kullanacağı bildirilen işletim sistemi RealityOS, Apple'ın kodunda ve muhtemelen şirket tarafından açılan bir ticari marka başvurusunda da yer aldı.

Peki siz Apple'ın karma gerçeklik başlığı için heyecanlı mısınız? Sizce teknolojik anlamda devrim yaratabilecek bir cihaz olacak mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.