Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı Hakkında Büyük Planları Var!

Şu anda dünyadaki en değerli firma konumunda olan Apple, her yeni bir ürün çıkardığında sektörü baştan sona değiştirebilecek güce sahip. Firmanın yeni adım atmaya hazırlandığı sanal gerçeklik sektöründe de iddialı projeleri var.

Apple'ın sahip olduğu iş gücünün önemli bir kısmının ayrıldığı Apple karma gerçeklik başlığı hakkında yeni detaylar belli oldu. Buna göre firma Siri'nin uygulama geliştirmede kullanılması ve sağlık uygulamaları gibi çeşitli yeniliklere sahip.

Apple Karma Gerçeklik Başlığında Neler Bekleniyor?

The Information'ın özel haberine göre Apple, sağlık ve iyi yaşam gibi konuların da yer aldığı kendi AR/VR uygulamalarını geliştirmek istiyor. Özellikle kişisel sağlık alanına yönelmek isteyen Apple; meditasyon deneyimini artıracak sanal ortamlar yaratacak. Örneğin yoga hareketlerinizi eğitmeniniz eşliğinde Zen bahçesinde yapabileceksiniz.

Ayrıca kültürel ögeleri özgün bir deneyime dönüştürmek isteyen Apple, bir diğer çalışmasında da ünlü çocuk kitabı yazarı Dr. Seuss'un "Ah Nerelere Gideceksin Bir Bilsen" isimli kitabındaki sahneleri yeniden canlandırdı.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı konusundaki en büyük projelerinden biri de kullanıcılara kendi sanal ortamlarını yaratmalarını sağlamak. Buna göre Apple VR başlığı sahibi kullanıcılar, Siri ile kolayca iletişime geçerek anında bulundukları ortamda değişiklik yapabilecek. Örneğin gerçek dünyada yer alan koltuğunuzu sanal dünyaya aktarmak istediğiniz takdirde Siri'den koltuğu taramasını istemeniz yeterli olacak.

Şu an sanal gerçeklik konusunda en öncü firma Meta olarak görünüyor. Ancak Apple gerçekten vadedildiği kadar yüksek özelliğe ve kullanım kolaylığına sahip bir ürünle karşımıza çıkarsa kısa sürede pastadan büyük bir dilim kapabilir. Apple karma gerçeklik başlığının 2023 yılı içerisinde tanıtılması bekleniyor.