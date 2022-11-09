Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı Seri Üretime Hazırlanıyor

Yeni bir rapor, Apple'ın karma gerçeklik başlığını Mart 2023 gibi erken bir tarihte üretmeye başlayabileceğini ve önümüzdeki ay resmî olarak duyurulabileceğini belirtiyor.

Mayıs ayında Apple'ın yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığını yönetim kurulu üyelerine gösterdiği bildirilmişti.

MacRumors tarafından tespit edilen DigiTimes'tan gelen yeni bir rapor ise cihazın 2023'ün ilk çeyreğinde üretime gireceğini gösteriyor.

İlk Etap Üretimi 700.000 Adet Olacak

İlk üretimin, yıl için yaklaşık 700.000 adet ile sınırlı olması bekleniyor. İddialara göre Pegatron son montaj aşaması için özel ortak olacak.

Üretim tarihi, Apple'ın cihazı Ocak ile 2023'ün ikinci çeyreği arasında bir yerde tanıtabileceğine inandığını söyleyen analist Ming-Chi Kuo'nun tahmini zaman çizelgesiyle de uyuşuyor. Kuo ayrıca başlığın artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabileceğine inanıyor.

Peki siz Apple'ın yeni karma gerçeklik başlığından neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.