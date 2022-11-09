Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı Seri Üretime Hazırlanıyor
Apple'ın karma gerçeklik başlığı üzerindeki çalışmaları sürüyor ve üretimin çok yakında başlayacağı bildiriliyor. İşte detaylar!
Yeni bir rapor, Apple'ın karma gerçeklik başlığını Mart 2023 gibi erken bir tarihte üretmeye başlayabileceğini ve önümüzdeki ay resmî olarak duyurulabileceğini belirtiyor.
Mayıs ayında Apple'ın yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığını yönetim kurulu üyelerine gösterdiği bildirilmişti.
Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığının Geliştirme Süreci Tamamlanmak Üzere
Apple, geçen hafta yönetim kuruluna hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özelliklerine sahip bir karma gerçeklik başlığını gösterdi ve Bloomberg'den gelen bir rapora göre mühendislerin cihaz için bir işletim sistemi üzerinde sıkı çalışmaları var.
MacRumors tarafından tespit edilen DigiTimes'tan gelen yeni bir rapor ise cihazın 2023'ün ilk çeyreğinde üretime gireceğini gösteriyor.
İlk Etap Üretimi 700.000 Adet Olacak
İlk üretimin, yıl için yaklaşık 700.000 adet ile sınırlı olması bekleniyor. İddialara göre Pegatron son montaj aşaması için özel ortak olacak.
Üretim tarihi, Apple'ın cihazı Ocak ile 2023'ün ikinci çeyreği arasında bir yerde tanıtabileceğine inandığını söyleyen analist Ming-Chi Kuo'nun tahmini zaman çizelgesiyle de uyuşuyor. Kuo ayrıca başlığın artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabileceğine inanıyor.
Peki siz Apple'ın yeni karma gerçeklik başlığından neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığıyla İlgili Yeni Sızıntılar Geldi
Apple, bugüne kadar yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığı hakkında ağzını çok sıkı tuttu ancak kullanıcıların kimliğini doğrulamak için göz taraması kullanan cihazla ilgili yeni bir sızıntı da dâhil olmak üzere, sızıntılar çevrimiçi ortamda ortaya çıkmaya devam ediyor.
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