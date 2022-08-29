Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı'nda Sona Yaklaşılıyor

Yeni ticari marka başvuruları, Apple'ın yakında çıkacak olan başlığı için "Reality İşlemci", "Reality Pro" ve "Reality One" dâhil olmak üzere çeşitli olası adları ve pazarlama koşullarını güvence altına almak için ilk karma gerçeklik başlığını piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.

Bloomberg tarafından bildirilen başvurular, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Kosta Rika ve Uruguay'da yapıldı ve Apple tarafından geçmişte ticari marka adları için kullanılan paravan şirketler altında listeleniyor. Apple, şirketin duyurulmamış ürünler, hizmetler veya yazılımlar üzerindeki gizliliğini sürdürmek için ticari marka adları adına düzenli olarak paravan şirketleri kullanır.

İlk Ürünün Adı "Reality One" Olabilir

Apple, karma gerçeklik başlığında çalışan yazılımı "realityOS" olarak adlandırmayı planlıyor, böylece "Reality One", ilk karma gerçeklik başlığının adı için anlamlı olabilir. "Reality İşlemci" dâhil olmak üzere diğer ticari markalı terimler, başlıkta çalışan işlemciye atıfta bulunuyor olabilir. Bloomberg, Apple'ın karma gerçeklik başlığı için 16 GB RAM'e sahip bir M2 Apple işlemcisi kullanmayı planladığını bildirdi ancak Apple'ın deneyimi idare etmek için daha güçlü grafiklere ihtiyacı olabileceği de belirtiliyor.

Apple'ın önümüzdeki Ocak ayında duyurulması beklenen ilk karma gerçeklik başlığı, 3.000 dolardan fazlaya mal olabilecek yüksek kaliteli, niş kitleye hitap eden bir cihaz olacak. Bloomberg ve güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın hâlihazırda karma gerçeklik başlığının daha az pahalı ve daha hafif olabilecek ikinci nesil bir versiyonu üzerinde çalıştığını bildirdi.

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