Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı Tedarik Gecikmesiyle Karşılaşabilir

Tanınmış bir Apple analistinin bildirdiğine göre çokça söylentiye konu olan Apple'ın karma gerçeklik başlığı, muhtemelen 2023'ün ikinci yarısına kadar önceden beklenen sevkiyat büyüklüğünde gönderilemeyecek.

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından Pazar günü paylaşılan bir bilgiye göre Apple'ın gelecek yıl piyasaya sürmesi beklenen artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliği birleştiren karma gerçeklik başlığının toplu sevkiyatı, belirtilmemiş "yazılımla ilgili sorunlar" nedeniyle 2023'ün ikinci yarısına kadar ertelenebilir.

Karma Gerçeklik Başlığı Beklenenden Pahalı Olacak

Kuo, bir dizi tweet'te, çok konuşulan karma gerçeklik başlığının sevkiyatının yılın ilk yarısında başlamasının beklendiğini ancak daha önce tahmin edilen büyüklükte olmayacağını belirtti.

Kuo daha önce iPhone üreticisinin 2023'te 1,5 milyon adet karma gerçeklik başlığını 2.000 dolara varan bir fiyatla kullanıcılara sunmayı planladığını bildirmişti. Kuo, Ağustos ayında ise Apple'ın kulaklığını Ocak 2023'teki bir etkinlikte duyurmasının beklendiğini ve şirketin cihazı yönetim kurulu üyelerine çoktan sunduğunu bildirmişti.

Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığının muadillerine kıyasla önemli ölçüde pahalı olması bekleniyor.