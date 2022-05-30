Apple, Karma Gerçeklik Başlığı İçin Ticari Marka Başvurusunda Bulundu

Apple'ın karma gerçeklik başlığını tamamlamak üzere olduğunu ve yönetim kuruluna denettirdiğini aktarmıştık. Bu karma gerçeklik başlığında kullanacağı işletim sistemi olan RealityOS'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Apple'ın söylentilere göre karma gerçeklik başlığı üzerinde çalışan işletim sistemi için kullandığı RealityOS adını Parker Ortolani tarafından tespit edilen bir ticari marka başvurusunda kullandığı belirtildi.

Bloomberg News, 2017'de RealityOS'un açılımı olan "gerçeklik işletim sistemi" adının markalaştığını bildirmişti ve Apple'ın yazılımında da bu isme atıfta bulunuldu. Ticari marka başvurusu resmî olarak Apple tarafından yapılmadı ancak büyük şirketlerin tek seferlik şirket adları altında ticari markalar için başvurmalarını geçmişte de çok kez gördük. Bu durumda tıpkı bu ticari marka başvurusundaki Realityo Systems LLC şirketinin kullanılması gibi tamamen Apple'ın adını gizleme amacı güdülmüş olabilir.

Apple Karma Gerçeklik Başlığını Duyurmak Üzere Olabilir

Bu ticari marka başvurusu, Apple'ın uzun süredir konuşulan başlığını duyurmasının eşiğinde olduğunun en son kanıtı. Bu ayın başlarında, şirketin yönetim kurulunun halka açık bir lansmandan önce yaygın bir uygulama olan deneme sürecinin gerçekleştiği bildirilmişti. Ocak ayında ise Bloomberg News, başlığın şirketin geliştirici konferansındaki bir duyurunun ardından 2022'nin sonlarında piyasaya sürülmesinin planlandığını ancak geliştirme zorlukları nedeniyle bunun ertelenebileceğini bildirmişti. Bloomberg'e göre kulaklığın piyasaya sürülmesi 2023'te gerçekleşecek.

RealityOS ticari markasının Apple'ın kendisi tarafından başvurulmadığını ve bunun yerine "Realityo Systems LLC" adlı bir şirket tarafından tescil edildiğini belirtmek önemli ancak Ortolani, Realityo'nun halka açık bir varlığı olmadığını bildiriyor ve bunun Cupertino merkezli teknoloji şirketi tarafından katılımını gizlemek için kullanılan bir paravan şirket olduğunu öne sürüyor. Tıpkı diğer şirketlerde olduğu gibi Apple'ın da geçmişte aynı yaklaşımı benimsediği bildiriliyor.