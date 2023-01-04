Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı'na Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Yeni bir rapor, Apple'ın 2023 yılında çıkması beklenen karma gerçeklik başlığı hakkında bazı ilginç ayrıntıları ortaya koyuyor. Apple bu ürün hakkında sessizliğini koruyor ancak bu döneme kadar cihaza dair patentler de dâhil olmak üzere pek çok detay gün yüzüne çıkmıştı.

En son haberler, şu ana kadar herhangi bir sızıntının en ayrıntılı verilerinden bazılarını sağlayan The Information'dan geliyor. Raporda açıklandığı üzere karma gerçeklik başlığının inanılmaz derecede hafif olması bekleniyordu ve bu da pilin konumundan kaynaklanıyor olabilir. Apple'ın VR çözümünün, bildirilen bir ila iki saatlik pil ömrünü daha az rahatsız edici hâle getirecek pil için çalışırken değiştirilebilir bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor.

Bir Apple ürünü olarak alüminyum, karbon fiber ve camdan oluşan malzeme listesi şaşırtıcı değil. Görüş alanının çoğu VR başlığını geride bırakacak şekilde 120 derece olacağı söyleniyor ve ince optiklere sahip çok yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olması bekleniyor. Hoparlörler kafa bandına yerleştirilebilir ancak görünüşe göre Apple'ın AirPods Pro 2'sine ultra düşük gecikmeli bağlantı sağlamak için bir H2 çipi de dâhil edilebilir.

Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı Yakında Tanıtılabilir

Apple CEO'su Tim Cook, geleceğin teknolojisi olarak karma gerçekliğe verdiği destek konusunda ısrarcı olduğu için tasarımda öncü olunacak değişiklikler de bekleniyor. Karma gerçeklik görünümüne geçişin, Apple Watch ve AirPods Max'te bulunan kontrole benzer bir Digital Crown döndürülerek yapılacağı bildiriliyor.

Raporun en ilginç detayları arasında iOS uygulamalarının Apple'ın karma gerçeklik başlığında iki boyutlu bir görünümde çalışabileceği iddiası yer alıyor. Eğer doğruysa bu, geliştiriciler için yeni bir dönemin kapısının aralanacağı anlamına da geliyor.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı 2023 yılına da girmemizle birlikte hiç olmadığı kadar yakın. İlerleyen aylarda Apple'dan konuyla ilgili gelişmeler görmeyi bekliyoruz.