Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığıyla İlgili İddialar Artıyor

Apple'ın karma gerçeklik başlığı hakkındaki söylentiler son aylarda artmaya devam ediyor ancak şirketin bu cihazı ne zaman duyurulacağına dair planları belirsizliğini koruyor. Apple'ın yeni "realityOS" işletim sistemi için geçtiğimiz gün yapmış olduğu ticari marka başvurusunu sizlere aktarmıştık. Buna rağmen kulaklığın resmî duyurusu analist Ming-Chi Kuo'ya göre hâlâ oldukça uzak.

Kuo'nun Twitter'da atmış olduğu tweet'e göre Apple'ın karma gerçeklik başlığının seri üretime geçmesi daha uzun sürmeli. Bununla birlikte analist, Apple'ın cihazı önümüzdeki hafta WWDC 2022'de duyurmasının da pek olası olmadığını düşünüyor.

Kuo'nun Apple'ın Haziran ayında yeni Apple karma gerçeklik başlığının bir önizlemesini göstereceğine inanmamasının nedenlerinden biri, rakiplere ürünün özelliklerini kopyalamak için yeterli zaman verecek olmasından kaynaklanıyor. Analist, başlığın 2022 yerine 2023'ün başlarında mağazalardaki yerini alacak olmasıyla ilgili daha önceki tahminlerinin hâlâ arkasında.

Birçok Analist 2023 Yılına İşaret Ediyor

Başlığın piyasaya 2023'te sürüleceğini söyleyen tek kişi Kuo değil. Haitong International Securities'den Analist Jeff Pu da ürünün 2023'ün ilk çeyreğinden önce ortaya çıkmayacağına inanıyor. Apple'ın Apple Watch'ta yaptığı gibi 2022'nin sonlarında ürünü duyurup 2023'ün başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Peki sizce Apple önümüzdeki haftaki WWDC 2022 etkinliğinde karma gerçeklik başlığını tanıtacak mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.