Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı'yla İlgili Yeni Planları Ortaya Çıktı

Apple'ın yakında çıkacak karma gerçeklik başlığı henüz piyasaya sürülmedi ancak şimdiden pek çok sızıntı gün yüzüne çıktı. Şimdi ise yeni bir rapor, Apple'ın bu yenilikçi ürününe karşı temkinli olan müşterileri kazanmak amacıyla üst düzey cihazı için gişe rekorları kıran uygulamalar ve oyunlardan oluşan tam bir kütüphaneyle ortaya çıkacağını iddia ediyor.

İlk olarak Bloomberg muhabiri Mark Gurman tarafından aktarılan habere göre Apple, insanları karma gerçeklik başlığı için yaklaşık 3.000 dolar ödemeye ikna edecek bir dizi uygulama ve deneyim geliştiriyor. Bunlar arasında sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) seçeneklerinin bir karışımıyla oyunlar, egzersizler, iş birliği araçları ve çok daha fazlası yer alacak.

Apple, İnsanları Yeni Ekosistemine Alıştırmaya Çalışacak

Tüm bunlar birkaç nedenden ötürü gerekli. İlk olarak, karma gerçeklik başlıkları hâlâ yeni ve niş bir pazar ve Apple'ın potansiyel müşterilerinin çoğu daha önce hiç denememiş olacak. Apple'ın bu yeni müşterileri, bu ürünün kafa karıştırıcı ve korkutucu bir cihaz değil, eğlenceli ve kullanımı kolay bir cihaz olduğuna ikna etmesi gerekecek.

İkinci sorun ise ürünün yüksek fiyatı. 3.000 dolara mal olması beklenen cihaz, rakip cihazların çoğundan daha pahalı olacak. Bu nedenle müşterilerin satın alma konusunda çok daha temkinli davranması muhtemel. Apple, şu anda planladığı gibi cazip bir yazılım ekosistemi yaratabilirse, insanların finansal harcama konusundaki endişelerini giderebilir.

Peki sizin Apple'ın karma gerçeklik başlığından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.