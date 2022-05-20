Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığının Geliştirme Süreci Tamamlanmak Üzere

Apple, geçen hafta yönetim kuruluna hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özelliklerine sahip bir karma gerçeklik başlığını gösterdi ve Bloomberg'den gelen bir rapora göre mühendislerin cihaz için bir işletim sistemi üzerinde sıkı çalışmaları var. Söylentiler, bunun önümüzdeki ay WWDC'de duyurulacak bir başlığı göreceğimiz anlamına gelmese de bir duyurunun ufukta olduğunu tahmin etmek güç değil.

Bloomberg, yönetim kurulunun bir duyurudan kısa bir süre önce cihazları görmesi ve denemesinin tarihsel bir emsal olduğunu söyledi. Apple'ın yönetim kurulunun 2011'de de Siri'nin erken bir demosunu aldığı bildirildi.

Ayrıca, Apple'ın donanım tamamlanmaya yakın olana kadar yazılım geliştirme işine girmek istememesi de mantıklı bu nedenle hangi özelliklerin ve yazılımın oluşturulacağını daha iyi kavrayabilir. Bu noktaya kadar Bloomberg, Apple'ın başlıkta çalışacak işletim sistemi olan "Reality OS" veya rOS'un "geliştirilmesini hızlandırdığını" söyledi. Bir yazılımı tamamlama sürecinin cihazın son aşamalarına yaklaştığı anlamına gelebilmesinin başka bir nedeni daha var çünkü daha erken tamamlanmış bir yazılımın, duyuru gerçekleştirilmeden sızması daha kolaydır. Daha önce iOS 13 beta sürümlerinde bahsedilen rOS'u görmüştük.

Apple, Yönetim Kuruluna Başlığı Test Ettirdi

Bu yeni başlık bir süredir stabil olarak çalışıyor. The Information tarafından yakın zamanda yayınlanan bir habere göre Apple yönetim kurulu üyeleri 2016 yılında birkaç prototip AR/VR cihazının demosunu yaptı. Rapor, bunların son derece erken aşama cihazlar olduğunu açıkça ortaya koyuyor (söylentilere göre kulaklığın ağırlığını yönetim kurulu üyelerinin boyunlarından uzak tutmak için bir vinç bile kullanılmıştı). Bloomberg'in başlığın tüketicilere bu yılın sonlarında veya 2023'te piyasaya sürülmesinin planlandığına dair raporu göz önüne alındığında yakın zamanda bir duyuru görmemiz muhtemel.

Sızıntılar, başlığın hem sanal içeriklere sizi tamamen dâhil edebileceğini hem de muhtemelen doğrudan bir video akışı yoluyla gerçek dünyaya sanal öğeler ekleyebileceğinizi gösteriyor. Ayrıca ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan M1 sınıfı bir çip tarafından desteklendiğine dair söylentiler de var. Bu, Bloomberg'in bu yılın başlarındaki Apple'ın "içerik ve aşırı ısınma ile ilgili zorluklar" ve kameraları tam olarak doğru hâle getirmedeki problemler nedeniyle duyuruyu geri çekmek zorunda kaldığı raporuyla da eşleşiyor gibi görünüyor.