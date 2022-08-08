Apple Karma Gerçeklik Başlığının Üretim Hedefini Belirledi

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2023'te yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığından yaklaşık 1,5 milyon adet sevkiyat yapmayı planlıyor.

Bir araştırma notunda Kuo, Apple'ın uzun süredir söylentileri dolaşan karma gerçeklik başlığını Ocak 2023'teki bir etkinlik sırasında duyurmayı planladığını yineledi. Şirketin ilk karma gerçeklik başlığının 2000 doların üzerinde bir maliyetle niş bir kitleye hitap eden bir ürün hâline gelmesi bekleniyor. Sonuç olarak Kuo, cihazın sevkiyatlarının 2023'te 1,5 milyon birimi geçme olasılığının düşük olduğunu söylüyor.

Mayıs ayında Apple, karma gerçeklik başlığını Apple yönetim kurulu üyelerine sunarak, cihazın piyasaya sürülmeden önceki son aşamalarına yaklaştığının sinyallerini vermişti. Başlık üzerinde birkaç yıl çalışılmış olmasına rağmen, geliştirme sırasında aşırı ısınma ve performansla ilgili son zamanlarda yaşanan sorunlar, ürünün piyasaya sürülmesini geciktirdi.

Karma Gerçeklik Başlığı Niş Bir Kitleye Hitap Edecek

Başlığın 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'daki M1 Pro ile aynı performansa sahip bir işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Apple'ın üzerinde çalıştığı karma gerçeklik başlığı, el hareketlerini izlemek için bir düzineden fazla kameraya, iki adet ultra yüksek çözünürlüklü 8K ekrana ve gelişmiş göz izleme teknolojisine sahip olacak. The Information tarafından geçen yıl paylaşılan görseller, başlığın potansiyel tasarımına bir göz atmamızı sağlamıştı.

Apple'ın hâlihazırda karma gerçeklik başlığının ikinci nesil versiyonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Kuo'ya göre başlığın yeni modeli, daha ucuz ve daha uygun fiyatlı bir modelle birlikte 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülecek.