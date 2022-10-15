Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığıyla İlgili Yeni Sızıntılar Geldi

Apple, bugüne kadar yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığı hakkında ağzını çok sıkı tuttu ancak kullanıcıların kimliğini doğrulamak için göz taraması kullanan cihazla ilgili yeni bir sızıntı da dâhil olmak üzere, sızıntılar çevrimiçi ortamda ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu sızan yeni özellik, kullanıcıların gözlerini taratarak ödemeleri doğrulayabilmelerini ve çeşitli dijital hesaplarda oturum açabilmelerini kapsıyor. Bu, bir iPhone'da Face ID veya Touch ID kullanmanıza benzer.

Elbette bir karma gerçeklik başlığında parola yazmak özellikle kolay değil, bu nedenle böyle bir teknolojinin kullanılması mantıklı. Bu aynı zamanda farklı kişilerin aynı başlığı kullanmasının kolay olacağı anlamına gelir.

Apple'ın Karma Gerçeklik Başlığı, Meta Quest Pro'dan Daha Hafif Olacak

Bu arada bu söylenti ilk kez ortaya çıkmıyor ve Apple'ın 2017'de göz izleme teknolojisinde uzmanlaşmış bir şirketi satın aldığını belirtmekte fayda var.

Raporda yer alan diğer önemli bilgilere göre başlık, kameralarından bazılarını bacaklarınıza doğrultarak tam vücut takibi sunacak ve yakın zamanda piyasaya sürülen Meta Quest Pro'dan daha hafif olacak. Son olarak cihazın birinci sınıf bir his için kumaş, alüminyum ve cam kombinasyonundan oluştuğu söyleniyor.

Peki siz Apple'ın yeni karma gerçeklik başlığından neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.