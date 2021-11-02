Apple Karma Gerçeklik Gözlüğü 2022 Yılında Tanıtılacak

Son dönemlerde Apple tarafından geliştirilmekte olan AR ve VR teknolojilerine yönelik pek çok patent ile karşılaşıyoruz ve yeni bir sızıntı, bu kapsamdaki ilk örneklerden birisi ile önümüzdeki sene itibarıyla karşılaşacağımızı işaret ediyor. Peki Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü nasıl olacak?

Apple Karma Gerçeklik Gözlüğü Nasıl Olacak?

Mark Gurman tarafından Bloomberg PowerOn bülteninde yer verilen yeni bir rapor, Apple'ın sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kapsayan karma gerçeklik gözlüğünün 2022 yılının başlarında tanıtılarak satışa sunulacağını işaret ediyor.

Rapora göre standart bir VR ya da AR başlığına benzemesi beklenen karma gerçeklik başlığı, en üst düzey bileşenlere ve özelliklere ev sahipliği yapacak. Bu noktada fiyatın doğru orantılı bir şekilde yükselmesi beklenmelidir ve fiyat tarafındaki söylentiler, 4.000 dolar seviyesini işaret ediyor. Burada vergileri hesaba katmazsak, neredeyse 40.000 TL civarında bir fiyat etiketi olacağını düşünebiliriz.

Yıllar içinde Apple'ın VR ve AR teknolojilerine yönelik yatırımlarını yakından takip ettik ve bu alandaki en kapsamlı örneklerden birisi ile karşılaşmak heyecan verici olacak. Şirket kısa bir süre önce bu tür gözlüklerin olası sorunları hafifletmek adına görüntüleri retinaya yansıtmayı planlayan yeni bir patent almıştı.

Apple tarafından alınan ve doğrudan retina projektörü olarak isimlendirilen bu patent, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik çözümleri için sınırları zorlamayı planlıyor. Bu hem piksel sorunlarının hem de olası rahatsızlıkların önüne geçebilmek için mükemmel bir çözüm gibi gözüküyor: Tabii ki uygulanabilir olduğu sürece.

Alınan patentin kısa tanımında "VR kullanıcılarının kendilerini fiziksel olarak o ortamdaymış gibi hissetmelerini sağlayacak şekilde, sürükleyici bir yapay ortamı deneyimlemelerine ve / veya bunlarla etkileşime girmelerine olanak tanır. Kullanıcılar bir sanal gerçeklik sistemi aracılığı ile görüntüleri izlediğinde, sahnelerin içerisinde birinci şahıs bakış açısı ile hareket ediyormuş gibi hissedebilir. Öte yandan geleneksel sanal gerçeklik sistemleri ve artırılmış gerçeklik sistemleri; göz yorgunluğuna, baş ağrısına ve mide bulantısına neden olan uyum-yakınsama uyumsuzluğu sorunlarından muzdarip olabilir." ifadelerine yer verilmişti.