Apple, Katlanabilir Ekran için Beklenmedik Marka ile Anlaşma Yaptı

Apple'ın katlanabilir iPhone modeli için çalışmalarını sürdürdüğü yönünde bir bilgi geldi. DigiTimes'ın aktardığına göre Apple, katlanabilir iPhone için ekranlar üretmek üzere LG Display'i görevlendirdi. Aktarılan bilgiye göre LG, katlanabilir iPhone'ların ekranlarını üretecek.

Apple, LG ile Anlaşma Yaptı

LG'nin Apple'a katlanabilir iPhone için OLED ekran paneli geliştirmesinde yardımcı olacağı iddia ediliyor. Önceki söylentiler, Samsung'un Apple'ın katlanabilir OLED ekranlarının tedarikçisi olacağını ve şirkete geçen yıl örnek test cihazları sağladığını belirtmişti.

Geçmişteki raporlar Apple'ın iPhone ekranlarında hem LG hem de Samsung ile çalıştığını gösteriyordu. Apple tarafından resmi bir açıklama gelmediği için konu belirsizliğini korumakta. İlk katlanabilir iPhone 2023 yılında tanıtılabilir.

Katlanabilir iPhone'un esnek OLED ekran ve Apple Pencil desteğiyle piyasaya çıkacağı gelen sızıntılar arasında yer alıyor. Küresel bir iletişim ve dijital medya araştırma kuruluşu olan Omdia, Apple'ın 2023'te 7,3-7,6 inç katlanabilir OLED akıllı telefonu piyasaya süreceğini ve katlanabilir iPhone'a Apple Pencil ekleyebileceğini tahmin ediyor.

Apple her yılın Eylül ayında yeni iPhone modellerini piyasaya sürüyor. Eylül 2023 yılında da katlanabilir iPhone'un piyasaya çıkacak gibi olduğu konuşulanlar arasında.

Apple Pencil, iPad Pro, Air ve Mini dahil olmak üzere çeşitli iPad modellerinde çalışan Apple kalemi ve katlanabilir iPhone modelinde de çalışabilir. Apple'ın, Samsung'un Galaxy Fold modellerine benzeyen bir sürüm de dahil olmak üzere birkaç katlanabilir iPhone konsepti üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Katlanabilir iPhone'un Apple Pencil'ı desteklemesi için, Apple'ın kalem basıncına dayanabilen ancak yine de katlanıp kırılmadan açılabilen güçlü bir cam türü geliştirmesi gerekiyor. Apple, iPhone serisinde OLED ekranlar kullanıyor ve Samsung ekranların önde gelen sağlayıcısı.

2021'de Tanıtılacak Apple Ürünleri Sızdırıldı

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2021'de tanıtacağı ürünler hakkında bir bilgi verdi. 2021'de iPhone dışında hangi ürünleri tanıtılacağı merak ediliyor. Kuo'ya göre Apple'ın nesne takip cihazı AirTags modelini bu yıl piyasaya sürmesi bekleniyor.

Dört gözle beklenen bir diğer yeni Apple ürünü de Apple Glass. Şirketin Artırılmış Gerçeklik tabanlı akıllı gözlükleri ne zaman tanıtacağı henüz belli değil. Daha önce Kuo, Apple'a 2022'den önce böyle bir cihazı piyasaya sürmesi için çağrıda bulundu. Ancak Kuo şimdi gözlüklerin önümüzdeki yıl piyasaya çıkabileceğini söylüyor. Kuo, Google Glass'ın bir tüketici cihazı olarak başarılı olamamasına rağmen Apple, Google'ın yaptığı hatalardan kaçınabileceğine inanıyor.