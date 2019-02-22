Apple Katlanabilir Ekran Konusunda Samsung'u Yakalayamayacak

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri Apple ve Samsung, bugüne kadar birbirlerine oldukça benzer özellikleri telefon modellerinde kullanmışlardı. Çerçevesiz ekran, çentik ya da yüz tanıma gibi detaylar, benzer zamanlarda her iki markada da kendine yer bulmuştu. Devasa yatırım fonu Goldman Sachs ise katlanabilir ekran konusunda rekabetin öncelikler gibi olmayacağını dile getirdi.

Goldman Sachs’ın tecrübeli analistlerinden Rod Hall yayınladığı yeni raporda, Samsung’un katlanabilir ekran konusunda çok önde olduğunu ve Apple’ın bu konuda rakibine yetişmesinin kolay olmadığını söyledi.

20 Şubat tarihinde Unpacked isimli tanıtım etkinliği sırasında katlanabilir ekranlı Galaxy Fold modelini tanıtan Samsung, “ultra lüks” segmentinde yepyeni bir alan aşmış ve telefonun 1980 dolara alıcı bekleyeceğini aktarmıştı. Rod Hall, Samsung’un bu hamlesinin yepyeni bir yarış başlattığını ve bu yarıştaki en potansiyelli ürünün şimdiden Galaxy Fold olduğunu bildirdi. Apple’ın katlanabilir OLED ekranların karşısına ne çıkaracağı merakla beklenirken, ABD merkezli teknoloji devinin katlanabilir ekranlar konusunda çalışmalarına çok önce başladığı da bilinenler arasındaydı. Samsung’un, Apple’ın katlanabilir OLED ekranlara ulaşımını engelleyeceği ya da geciktireceğini söyleyen Rod Hall, “Rakiplerine göre esnek OLED teknolojisinde yaklaşık iki yıl ilerde olan Samsung’un rakiplerinin işi oldukça zor” açıklamasını yaptı.

iPhone XS ve iPhone XS Max gibi modellerinde Samsung tarafından üretilen OLED ekranları kullanan Apple, Güney Koreli üreticinin kendisine yeterli üretimi sağlayamaması sonrasında yeni üreticiler aramaya başlamış ve bir başka Güney Koreli şirket LG ile anlaşma yapmıştı. Benzer sorunların esnek OLED ekranlarda da yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedilirken, ilerleyen yıllarda Apple’ın ne gibi adımlar atacağı merak ediliyor.