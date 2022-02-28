Apple’ın Yeni Gizemli Tasarımı Katlanabilir Ekranlı Macbook/iPad Hibriti Olabilir

Edinilen bilgilere göre teknoloji devi Apple, yaklaşık 20 inçlik bir katlanabilir Macbook / iPad hibrit modeli üzerinde çalışıyor. Yeni bir analist raporunda dikkat çekilen bilgiyi Mark Gurman paylaştı.

Apple, Katlanabilir Macbook / iPad Hibriti Üzerinde Çalışıyor

İlk olarak Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young, yayımladığı raporda Apple’ın bu kategorideki hazırlıklar için tedarikçilerle görüştüğünü aktardı. Ancak Young, böyle bir cihazın 2025 yılından önce piyasaya çıkmayacağını söyledi. Macbook cihazlarına şimdiye kadar dokunmatik ekran bile getirmeyen Apple’ın ilerleyen yıllarda ne yapacağı merak konusu oldu.

Ross Young’ın yanı sıra Apple’ın sağlam kaynaklarından biri olan Mark Gurman da böyle bir çalışmanın olduğunu aktardı. Edinilen bilgilere göre; Apple 2025-2026 yılları arasında katlanabilir Macbook/iPad hibrit modelini piyasaya sürebilir.

Mark Gurman’a göre Apple, 20 inçlik dokunmatik ekranı fiziksel bir klavyeye bağlayabilir ya da tam ekran deneyimine geçerek kullanıcılara sanal bir klavye sunabilir. Bu ürün ile MacBook ve iPad formlarını bir araya getirecek izlenimi oluşturan Apple, süreç daha çok uzakta olduğundan planları değiştirip çok farklı bir yol da izleyebilir.

Teknoloji devinin cihaz ekranlarını daha da büyütmek istediği bilinen bir gerçek. Görünen o ki Apple, şimdiden sayıları katlanarak artan katlanabilir cihazlarla rekabet etmek için bilgisayar ürün gamını tek bir cihaza düşürecek.