Apple, Katlanabilir iPad Modeli ile Surface’e Rakip Olacak

iPad ile tablet pazarının tozunu attıran Apple, Microsoft’un başarılı tablet serisi Surface’e rakip olacak yeni bir cihaz geliştiriyor olabilir.

IHS Markit Tüketici Elektroniği Direktör Yardımcısı Jeff Lin, Microsoft’un piyasaya süreceği yeni nesil Surface ile ilgili önemli ayrıntılar paylaştı.

Cihazın 1440 x 1920 piksel ve 267 PPI çözünürlükte 9 inçlik ekrana sahip olacağını söyleyen Lin, Microsoft'un yeni Surface için bir ‘Kitap Modu’ üzerinde çalıştığını ve bunun teknik olarak ekranların tıpkı tipik bir kitap gibi katlanıp açılmasını sağlayacağını söyledi.

Lin, Apple’ın Microsoft’un Surface ile rekabet edebilecek yeni bir iPad OS cihazı üzerinde çalıştığını da ekledi; ancak Cupertinolu şirketin önce 5G iPhone’u piyasaya süreceğini ve ardından bu cihazın geliştirilmesine başlayacağını söylüyor.

Qualcomm imzalı modemler tarafından desteklenecek olan 5G iPhone’ların, 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Katlanabilir iPad modelinin MacBook ile aynı ekran boyutuna sahip olacağını belirten analist, şirketin donanım konsepti açısından Microsoft’u takip edeceğini söylüyor.

Öte yandan ne Microsoft ne de Apple, katlanabilir ekranlı bir cihaz geliştirdiklerini onaylamadı; ancak yakın zamanda konuya ilişkin çok daha fazla ayrıntının gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin!