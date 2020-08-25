Apple'ın Katlanabilir iPhone'u Gerçek ve Şu Anda Prototip Aşamasında

Katlanabilir akıllı telefon modellerini geçtiğimiz yıldan beridir görüyoruz. Samsung, kısa bir süre önce ikinci nesil katlanabilir akıllı telefonunu çıkardı. Huawei ve Motorola da yeni katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple sızıntılarıyla ünlü YouTuber, 2 trilyon dolar değerindeki Cupertinolu teknoloji devinin de katlanan telefon hazırlığında olduğunu söyleniyor. Katlanabilir iPhone spekülasyon değil, gerçek! Katlanan iPhone hakkında son sızıntılar haberimizde.

Apple, Katlanabilir iPhone Üzerinde Çalışıyor!

Katlanabilir akıllı telefonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Android cephesinde Samsung başta olmak üzere birkaç üretici katlanan ekranlı telefonlarını piyasaya sürdü ve hatta Samsung şu anda katlanan formda birden fazla seçenek sunuyor. Şu anda fiyatları pahalı olsa da yakın zamanda mevcut amiral gemisi telefonların yerini almalarıyla ulaşılabilir seviyeye gelecekler. Kullanıcılarına en yeni teknolojiyi en iyi şekilde sunmak için rakiplerini geriden takip eden Apple da katlanan telefon üzerinde çalışıyor. Aslında katlanan iPhone duyumu yeni değil, hatta şirketin patent başvurusu bile ortaya çıktı ancak ilk kez katlanan iPhone’un özelliklerine dair bir video yayınlandı.

Katlanabilir iPhone Özellikleri Ne Olacak?

Katlanabilir ekranlı iPhone hakkında konuşan isim Apple ürünlerini sızdıran, doğru tahminleriye öne çıkan ünlü leakster Jon Prosser. YouTuber’a göre katlanabilir ekranlı iPhone spekülasyon değil; Apple gerçekten katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ancak Jon Prosser, cihazın herkesin beklediği gibi olmayacağını söylüyor. Telefonun gerçek bir katlanabilir telefon olmayacağı, iki ayrı ekranlı örgü menteşeye sahip olacağını belirtiyor. Menteşe, cihazı mevcut katlanabilir akıllı telefonlardan daha dayanıklı hale getirmek için dışarıya dönük olacak ancak cihazın ekranı bükülmeyecek veya katlanmayacak. Ancak açıldığında tek kesintisiz ekrana sahip olacak şekilde tasarlandığını, buna rağmen iki ayrı panele sahip görünmeyeceğini ekliyor. Telefonun prototip modeli paslanmaz çelik menteşelere sahip iPhone 11’e dayanıyor.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Jon Prosser’ın iddiaları dışında bu gelişmeyi doğrulayan hiçbir bilgi bulunmadığını da belirtelim. Ayrıca akıllı telefonun donanımsal özellikleri ve özelliklerinin ne olacağı, katlanabilir iPhone’un ne zaman tanıtılacağı/çıkacağı bilinmiyor.