Apple Katlanabilir iPhone mu Geliştiriyor?

Apple katlanabilir iPhone için düğmeye basmış olabilir. Apple, Gorilla Glass'ın arkasındaki şirket Corning Incorporated'ın Apple'ın gelişmiş üretim fonundan 45 milyon dolar alacağını duyurdu. Teknoloji devinin gelişmiş üretim fonundan son 4 yılda 450 milyon dolar alan şirket aldığı son yatırımla ihtiyaçlarını giderebilecek.

Apple Katlanabilir iPhone'un Peşinde Olabilir

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, Gorilla Glass'ın arkasındaki şirkete gelişmiş üretim fonundan 45 milyon dolar ayırdı. Apple'ın basın bülteninde yatırımın Corning'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim kapasitesini arttıracağını ve Ar-Ge çalışmalarına devam etmesine ve yeni teknolojileri kullanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Teknoloji devi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirkete son dört yıl içinde toplamda 450 milyon dolar yatırım yaptı.

Gorilla Glass iPhone, iPad ve Apple Watch için Apple'ın cam tedarikçisi olmasının yanı sıra Samsung'un S serisi akıllı telefonları dahil olmak üzere birçok Android işletim sistemli akıllı telefonun da tedarikçiliğini üstleniyor.

Apple ve Corning'in oldukça yakın bir ilişkisi var. İki şirket en son iPhone 12 serisinde diğer tüm akıllı telefonların camından daha sert olan seramik kalkan teknolojisinin kullanılmasını sağlamak için iş birliğinde bulunmuştu. iPhone 12 serisi geçen yılın sonlarına doğru ilk kez ortaya çıktığında teknoloji devi camının dışarıdan gelen hasarlara karşı dört kat daha dayanıklı olduğunu ifade etmişti.

Apple'ın işletme müdürü Jeff Williams, Apple ve Corning'in imkansızı başarmak için yaptığı iş birliğinin uzun bir geçmişi olduğunu belirtip şirketin Apple'ın akıllı telefon camına olan katkılarını sıraladı ve Corning ile birlikte çalışmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Corning'in teknoloji devi tarafından aldığı 45 milyon dolarlık yatırımı nasıl kullanacağı şimdilik tam olarak belli olmasa da Apple'ın 2023 yılında katlanabilen ekranlı bir iPhone çıkarmasına ilişkin söylentiler konuşulmaya devam ediyor.

Apple, gelişmiş üretim fonundan yaptığı yatırımlar ile Amerika Birleşik Devletleri'nde toplamda 50 eyaletteki 2,7 milyon işi destekliyor. Ülke çapında kısa bir süre önce yaklaşık 20.000 işe yatırım yaptığını belirten şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine 430 milyar dolardan fazla katkı sağlamayı planladığını duyurdu.