Apple Kazancı ile Şaşırtıyor! İşte 2019'un 4. Çeyrek Kazanç Raporu

Teknoloji devi Apple, 2019'un dördüncü çeyreğinin kazanç raporlarını açıkladı. Apple'ın kazançlarını duyan kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Gelin hep beraber Apple'ın 2019'un son çeyreğinde ne kadar kazandığına bakalım.

Apple, 2019 ylının son 3 ayında sadece 64 milyar dolar gelir elde etti ve 3.03 dolar hisse başına kazanç sağladı. Apple Analistlerinin geçtiğimiz aylarda yayınladığı raporlarda Apple'ın son üç ayda 63 milyar dolar civarında kazanç elde edeceği söyleniyordu. Söylenenler doğru çıktı ve Apple son üç ayda rekor bir gelir elde etmeyi başardı.

Apple geçen yılın aynı çeyreğinde 62.9 milyar dolar gelir elde etmişti ve 2.91 dolar hisse başına kazanç sağlamıştı. Apple CFO'su Luca Maestri yaptığı açıklamada Apple'ın son üç ayda iPhone satışlarından 33.36 milyar dolar kazanç sağladığını açıkladı. Apple geçtiğimiz sene aynı çeyrekte iPhone satışlarından 37.1 milyar dolar kazanmıştı.

Apple CEO'su Tim Cook, AirPods Pro ve Apple TV+'ın şimdiye kadarki en iyi ürün ve hizmet serisi olduğunu söyledi. AirPods Pro ve Apple TV+'ın çok fazla satılacağını söyleyen Cook, "şimdiye kadarki en yüksek 4. çeyrek gelirimizle çığır açan bir mali 2019 yılı gerçekleştirdik" dedi

Apple gelecek yıla kıyas ile bu yıl iPhone'lardan çok fazla bir kazanç sağlayamadı. iPad geliri gelecek yıl son çeyrek ile kıyaslandığında 4 milyar dolardan 4,65 milyar dolara çıktı. Apple'ın giyilebilir ürünleri ise 4.2 milyar dolardan 6.5 milyar dolara çıktı. Raporlara göre Apple Watch serisi büyümeye devam ediyor.