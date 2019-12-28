Apple Kendi Ekranını Üretmeye Başlayacak

Dünyanın en değerli şirketlerinden bir tanesi olan Apple, son dönemlerde ilginç işler yapıyor. Şirketin özellikle ekran alanında bazı yenilikleri ihtiyacı olduğu çok açık. İşte Apple ekranları ile ilgili haberimizin detayları.

Ortaya atılan iddialar, Apple’ın Sharp ile anlaşarak bir Japan Display fabrikası satın almayı düşündüğü söylentileriyle gelişti. JDI şirketi bir zamanlar Apple için en önemli ekran üreticileri içerisinde yer alıyordu. Şimdi ise kuruluşun bir fabrikası Apple'a satılmak üzere.

Apple OLED ekranlar üretmek istiyor

Hatırlayacağınız üzere Apple uzun bir süredir LCD ekran kullanmak istemiyor. Bu nedenle şirket JDI ile olan anlaşmasını bozdu. Bu kuruş daha çok LCD ekranlar üzerinde yoğunlaşıyordu.

Apple, iPhone X modelinden bu yana cihazlarında LCD ekran yerine OLED ekranlar eklemeye başladı ve ipler de tam bu noktada koptu. JDI ile yapılan anlaşmalar sona erince, JDI küçülmek zorunda kaldı. Bu nedenle şirket bazı fabrikalarını satılığa çıkardı. Gelen bazı haberler kuruluşun 2020 yılından itibaren sadece OLED ekran kullanacağını gösteriyor.

Yapılan anlaşmayla gerçekleşecek satın alımın 730 milyon dolar ila 820 milyon dolar arasında olacağı ifade edildi. JDI henüz satın alımın gerçekleşmediğini söyledi. Peki sizce Apple kendi ekranını üretmeye başlarsa fiyatlar nasıl değişecek? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.