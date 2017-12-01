Apple, Kendi Güç Yönetimi Yongalarını Yapacak

Japonya merkezli Nikkei Asian Review gazetesi, Apple'ın 2019 yılına kadar iPhone’larda kullanılmak üzere kendi güç yönetimi yongalarını yapacağını açıkladı. Cupertino merkezli dev bu adımıyla, tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak istiyor.

Nikkei Asian Review gazetesinin isimsiz bir kaynağa dayandırdığı habere göre; Apple, güç yönetimlerinde de bağımsız hale gelmek istiyor. Şirketin bu doğrultuda ciddi adımlar attığını belirten gazete, Apple‘ın önümüzdeki iki yıl içinde iPhone’larda kullanılmak üzere kendi güç yönetimi yongalarını tasarladığını ifade etti.

Apple'ın güç yönetimi yongalarını halihazırda üreten şirket İngiliz Dialog Semiconductor. İki şirket arasındaki ticari ilişkiler o kadar yoğun ki Dialog Semiconductor’un gelirlerinin neredeyse dörtte birini tek başına Apple oluşturuyor. Dolayısıyla söz konusu haberler doğru ise İngiliz şirketin gelir kaleminde büyük bir eksilme olacak.

Apple tarafından üretilecek çipler, sektördeki en gelişmiş çipler olacak ve çeşitli bileşenler arasında güç tüketimini daha iyi izleyip kontrol edebilecek yeteneğe sahip olacak. Bu, gelecekte Apple ürünlerinin ve bilhassa iPhone'ların çok daha iyi bir batarya performansına sahip olabileceğinin habercisi olabilir.

Ana güç yönetimi çipi, şarj etme ve enerji tüketimi de dahil olmak üzere iPhone’un pilini denetliyor. Apple, üçüncü parti yazılımları aradan çıkartarak, tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak ve maliyetleri daha iyi kontrol etmek istiyor. Performans noktasında da kullanıcıların yüzlerini güldürmek isteyen şirket, bu adımıyla müşterilerinden olumlu tepkiler alacağını düşünüyor.

Öte yandan medyada çıkan haberler, Apple'ın güç yönetimi yongalarını üreten Dialog Semiconductor şirketinin hisslerini vurdu. Borsada yüzde 15 değer kaybeden şirketin, Apple'ın bu kararından sonra kendisine başka bir ortak daha bulması gerekecek.