Apple Kendi Kendini Temizleyen Gözlük Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

Gözlük takıyorsanız gözlüğünüzü tekrar tekrar temizlemek için kullandığınız bir beziniz de vardır ve aynı şekilde "Apple Glass"ı silmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz ancak yeni açıklanan bir patent başvurusu, Apple'ın cihazın içini kendi başına temiz tutmak istediğini gösteriyor.

Yeni verilen patent, "Başa Monte Edilebilir Aygıt için Parçacık Kontrolü" adına sahip ve bir aygıtın Apple'ın "optik modüller" olarak adlandırdığı şeyden toz veya diğer kalıntıları nasıl kendi başına çıkarabileceğini ilgilendiriyor. Patent başvurusunda "Optik modülün sağladığı görüşün kalitesi, görüntünün kaynağı ile kullanıcının gözü arasındaki optik yolun netliğine bağlı olabilir." diyor.

Apple'a göre bu "kafaya takılan cihazın ömrü noktasında" artan bir sorun ve cihaz "büyük ölçüde tüm parçacıkların bir dış ortamdan girişini önlemek ve/veya sınırlamak için kapatılmış" olsa bile yaşanabilir. Zamanla "bileşenlerin bozulması, aşınması, sürtünmesi ve/veya eskimesi" gibi durumlar da yaşanabilir.

Apple'ın Kendi Kendini Temizleme Teknolojisi Nasıl Çalışacak?

Apple'ın önerisi ve çözüm yolu, cihazın kendi tozunu gidermek için çalışması ve "parçacıkları kullanıcının görüşüne ve/veya optik elemanlar aracılığıyla engellememesi için" yakalaması üzerine. Bunu başarmanın en iyi yolunun ise titreşim olduğu belirtilmiş. Patent başvurusu otomatik temizlemenin nasıl çalışacağını şöyle özetliyor:

"Örneğin, görüntüleme elemanı ve/veya başka bir optik eleman, parçacıkların bir görüntüleme yüzeyinde serbest bırakılacağı şekilde hareket ettirilebilir. Optik modül, partikülleri optik açının dışında kalacak şekilde güvenli bir şekilde tutan bir partikül tutma elemanı içerebilir. Böylece "Apple Glass" bu tür toz parçacıklarını serbest bırakabilir ve bunları kullanıcının görüş alanının dışında güvenli bir şekilde toplayabilir. Bu, cihaz bir sorun algıladığında veya kullanıcı onu kullanmayı seçtiğinde otomatik olarak yapılabilir."

Patent, Ivan S. Maric de dâhil olmak üzere beş mucide verilmiş. Eğer patentte anlatıldığı kadar işlevli çalışırsa yıllardır beklenen bir teknoloji geliyor olabilir.