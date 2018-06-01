Apple Kendi Mac İşlemcisini Üretmeye Başladı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple, Mac’lerde kullandığı ve Intel tarafından üretilen işlemcileri değiştirmek için Project Kalamata adını verdiği bir çalışmayı 2020’de başlatacağını açıklamıştı. Yapılan bu açıklamaya rağmen Apple çalışmaya şimdiden başladığı iddia edildi.

Oregon eyaletinin yerel gazetelerinden The Oregonian, Apple’ın çeşitli “gizli” geliştirmeler yapmak için Oregon’da bir mühendislik laboratuvarı açtığını haberleştirdi. Okuyuculara aktarılanlar arasında, Apple’ın tesisteki faaliyetleri yürütmeleri için yirmiye yakın Intel ve Oregon Tech çalışanını işe aldığı bilgisi yer aldı.

Intel gibi üçüncü parti üreticilerden aldığı işlemcilerin yüksek fiyatlı olması sebebiyle kendi işlemcisini üretmek için bir süredir zemin aradığı bilinen Apple, kendi tesisleri içerisinde işlemcilerini üreterek, satışa çıkardığı ürünlerin fiyatlarını düşürmeyi hedefliyordu. Bunun için Project Kalamata kapsamında ilk adımlarını 2020 yılında atması beklenen teknoloji devi, kurduğu yeni tesisle çalışmalara bir hayli erken başlamış oldu.

The Oregonian tarafından yapılan haberde laboratuvarın tam yeri söylenmezken, uzmanlar tarafından yeni tesisin Hillsboro ve Beaverton civarında olabileceği söylendi. Konuyla ilgili Apple tarafından resmi bir açıklama gelmezken, çalışanların elle tutulur bir ürün geliştirmeleri durumunda işlemcinin duyurusunun yapılacağı belirtildi.