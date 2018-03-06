Apple, Kendi Markasıyla Yeni Bir Kulaklık Üretebilir

Şu sıralar teknoloji devi Apple’ın, yeni bir kulaklık projesi üzerinde çalıştığı iddiaları ortaya atıldı. Söylentilere göre Apple, AirPods’larda yakaladığı başarının ardından Beats by Dre markasıyla işbirliği yapmak yerine, kendi markası altında yeni ve yüksek teknolojili bir kulaklık piyasaya sürebilir.

Apple‘ın yeni kablosuz kulaklık modeliyle ilgili ilk bilgiler, KGI Securities'in Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan gelmişti. Kuo, geçen hafta Apple’ın, AirPods kadar kullanışlı ve daha iyi ses kalitesi sunan bir kulaklık üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Kuo’nun iddialarına göre Apple, yeni kulaklığını bu yılın sonlarına doğru tanıtabilir. Apple’ın kendi markası altında piyasaya sürmeye hazırlandığı bu kulaklığın, yüksek kaliteye, yüksek teknolojiye sahip olacağı ve üst sınıfa hitap edeceği söyleniyor. Kulaklığın, AirPods’daki gibi kablosuz eşleştirme özelliğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, kablosuz olarak çalışacağı, gürültü engelleme özelliğinin olacağı ve kulak üstü kulaklık modeli olarak karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Bloomberg’de çıkan haberlere göre, bu kulaklık Apple’ın sahibi olduğu Bose ve Beats by Dre markaları altında çıkan benzer tarzdaki kulaklıklarla rekabet edecek. Aslında Apple, yüksek kaliteli kulaklık pazarına uzak bir şirket sayılmaz. Çünkü Apple, 2014 yılında 3 milyar dolara ünlü kulaklık üreticisi Beats'i satın almıştı. Kulaklığın HomePod ile benzer problemlerle karşılaştığı, bu nedenle geciktiği ve tasarımının birkaç kez değiştiği de söyleniyor. Ancak Bloomberg’in kaynakları, kulaklıkların tasarımının değişme ihtimalinin bulunduğunu ya da projenin tamamen rafa kaldırılabileceğini öne sürüyor.

Yeni kulaklıkların fiyat etiketinin hangi seviyede olacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak HomePod’un yurt dışı satış fiyatının 349 dolar olduğu göz önüne alındığında, Apple’ın yeni kulaklıklarının daha yüksek bir fiyatla geleceği tahmin ediliyor.