Son dönemlerde tüm ürünlerinde kendi temel bileşenlerini kullanmayı hedefleyen Apple, 2023 yılından itibaren kendi modem çipini üretmeye ve kullanmaya başlayacak gibi gözüküyor. Şirket tarafından atılan bu adımın en önemli sebeplerinden birisi ise Qualcomm ve Apple arasında yaşanan anlaşmazlıklar olarak gösteriliyor.

Apple Kendi Modem Çipini Üretecek!

Temel olarak baktığımızda pek çok şirket donanım ve yazılım arasındaki bütünlüğü sağlayabilmek adına kendi temel bileşenlerini üretebilmek ister çünkü bu, daha iyi bir performans ve daha geniş kontrol anlamına gelir. Yine de bu, yalnızca çok az şirketin gerçekleştirebileceği bir hedeftir çünkü hem maliyetlidir, hem deneyimli çalışan gerektirir ve hem de sıkı bir araştırma geliştirme süreci ister.

Apple ve Qualcomm, modem çipi tarafında temeli lisans ücretlerine dayanan anlaşmazlık yaşıyor ve Apple, bu süreci artık kendi başına ele almak istiyor gibi gözüküyor. Nitekim iPhone'larda A serisi ve Mac'lerde M serisi yonga seti üreten şirket, bu alanda gerçekten de kayda değer seviyede deneyim kazandı.

Ming-Chi Kuo, bu yılın başında yayınladığı bir raporda bu çiplerin 2023 yılında hazır olacağını işaret etmişti. Şimdi, yeni bir rapor bu tarihi doğruluyor. Sürece Qualcomm tarafından baktığımızda ise şirketin önemli bir gelir kaybı yaşaması muhtemel gibi gözüküyor.

Apple Türkiye Zam Hazırlığında Olabilir

2021 yılının başında 7,43 TL olan dolar kuru, birkaç saat önce 13,50 TL seviyesine kadar yükseldi. Üstelik bu artışın büyük bir kısmı son bir ay içerisinde yaşandı. Bu bakımdan oyun konsollarından akıllı telefonlara, oyuncu bilgisayarlarından tabletlere kadar pek çok alanda fiyat artışı ile karşılaştık.

Şimdi, benzer bir durum Apple için de geçerli olacak gibi gözüküyor. Fiyatların tam olarak nasıl şekilleneceği ya da yeni fiyatların ne zaman duyurulacağı henüz bilinmiyor. Buna karşın şirketin %30'un üzerinde zam yapmaya hazırlandığına yönelik çeşitli söylemlerin varlığını hatırlatmak gerekiyor.

Bu durumda güncel satış fiyatı 7.999 TL olan iPhone 11 (64 GB), zam sonrası 10.000 TL seviyesinin üstüne çıkabilir. Tabii ki aynı durum satışta olan tüm iPhone, Mac, iPad, AirPods, Watch ve TV modelleri için geçerli. Yeni fiyatlandırmalar belli olduğunda, sizleri yine Tamindir.com üzerinden bilgilendireceğiz.