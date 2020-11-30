Apple, Kendini Onaran Ekran Üzerinde Çalışıyor

Apple otomobil camındaki çatlakları tespit eden patent başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bu patent, araba camlarında görülen çatlak veya kırıklara karşı önceden uyarı sistemi geliştiriyor. Peki Apple, araba camlarıyla neden ilgileniyor olabilir?

Arabalar için çatlak ön camlar sadece baş belası değil, aynı zamanda görüşünüzü engellerse tehlikeli ve ayrıca değiştirilmesi pahalı olabilir. Ön cam elektronik olarak ısıtılırsa veya teknolojik olarak iyileştirilirse bu maliyet artabilir. Apple ise bu soruna bir çözüm getirebileceğini düşünüyor.

19 Kasım'da bir patent başvurusunda bulunan ABD'li teknoloji devi ekran teknolojilerini genişletiyor. Apple'ın aldığı patent uygulaması, fiziksel nedenlerden dolayı camın ne zaman hasar aldığını tespit edebiliyor ve cam katmanları arasında iletken film kullanan bir sistem geliştiriyor. Bu, çatlak ortaya çıkmadan önce ön cam çatlağına karşı uyaracağı ve onarım prosedürünü otomatik olarak başlatacağı anlamına geliyor.

Apple otomobil camındaki çatlakları tespit eden patenti aldı

Apple'ın aldığı yeni cam hasarı tespit teknolojisine ilişkin patent başvurusunda şu ifadelere yer verilmiş:

"Uzun metal şeritlerden oluşturulan terminaller, penceredeki bir veya daha fazla iletken tabakaya bağlanabilir. Terminaller, tüm pencerenin enine veya yüksekliğine uzanabilir. Bu terminalleri kullanan kontrol devresi ise yerel ohmik ısıtmayı uygulayabilir ve çatlakları tespit etmek için iletken katmanlar üzerinde direnç ölçümleri yapabilir."

Apple aslında uzun süredir araba teknolojileri üzerinde yaptığı çalışmalarla biliniyor. 2015 yılında Apple Yönetim Kurulu Üyesi Mickey Drexler tarafından yapılan açıklamada Steve Jobs'ın bile araba geliştirme fikrine sahip olduğunu aktarmıştı: "Steve bir iCar tasarlayacaktı. Arabaların harika tasarımları için olağanüstü bir fırsata sahip olduğunu düşünüyorum.”

Apple'ın üreteceği arabasında bu patenti görüp göremeyeceğimize gelirsek, bu olasılık bugünlerde zayıf gözüküyor. ABD'li teknoloji devinin özellikle otonom sürüş yazılımına yoğunlaştığı düşünülürse, bu tarz bir patentin önemi bir hayli azalıyor. Konuyla ilgili duyduğumuz son büyük güncelleme, Apple'ın otonom araç çabalarından sorumlu Project Titan ekibinden 200 çalışanını işten çıkardığını bildirdiği Ocak 2019'a dayanıyor.