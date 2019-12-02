Apple Kırım Haritası için Açıklama Yaptı

Harita servisinde güncelleme yapan ve Kırım bölgesini Rusya sınırları içerisine dahil eden Apple, dikkat çeken bu adım hakkında açıklamalarda bulundu.

Neler Yaşanmıştı?

Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, yaptığı açıklama ile Apple'ın Rus yasalarıyla uyumlu hale gelmeyi kabul ettiğini ve Kırım'ı Rusya'ya ait olarak gösterdiğini açıklamıştı.

Atılan bu adım özellikle Ukrayna tarafından büyük eleştiriler almış, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Açıklama Geldi

Apple Genel Sekreteri Trudy Muller yaptığı açıklamada değişiklikler öncesi uluslararası kanunların incelendiğini, bununla kalmayıp Amerika kanunlarının ve diğer ülkelerin yerel yönetim kanunlarının da göz önüne alındığını belirtti.

Kanunlardan doğan bir yanlışlık bulunduğunu anlamaları halinde değişiklik yapacaklarını belirten Muller, bu durumu inceleme altına aldıklarını söyledi.