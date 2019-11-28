Apple, Kırım'ı Rusya Toprağı Olarak Göstermeye Başladı! Büyük Tepki Geldi

Apple, harita servisinde bir güncelleme yaptı. Güncelleme sonrasında ortalık karıştı. Teknoloji şirketi Apple, Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak göstermeye başladı.

Ukrayna Apple'a Büyük Tepki Gösterdi!

Ukrayna Apple'a çok büyük tepki gösterdi. Rusya Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, yaptığı açıklama ile Apple'ın Rus yasalarıyla uyumlu hale gelmeyi kabul ettiğini ve Kırım'ı Rusya'ya ait olarak gösterdiğini açıkladı. Ortalık bir anda gerildi.

Piskarev açıklamasının devamında "Kırım şehirlerini, hava durumu ve harita uygulamalarında Ukrayna'nın parçası gibi gösteren hata giderildi" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko da yaptığı açıklama ile Apple'ı kınadı.

Konu hakkında Apple tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Apple'dan açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz haftalarda Apple'ın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde düzenlemelere uyma politikasını rutin olarak savunmuştu. Apple'ın Rus politikalarına uymak için güncelleme yaptığı bilinmekte.