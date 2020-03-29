Apple Koronavirüs Testleri İçin İnternet Sayfası Yayınladı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa zamanda yayılarak tüm dünyayı adeta yıkıp geçti. Türkiye'de de vaka sayıları her geçen gün artmaya devam eden virüsle mücadele için kurum ve kuruluşlar yoğun çalışıyor.

Salgının ortaya çıktığı ilk günlerde Çin’deki fabrikalarını kapatmak zorunda kalan ABD’li firma, kendi internet sitesi üzerinde kullanıcıların koronavirüs testi yapabileceği bir sayfa yayına aldı. Bu sayfa gerçekten de incelenmeyi gerektiren özelliklere sahip.

Apple Koronavirüs tedbirleri

Göğüs ağrısı, nefes almakta aşırı zorluk, sürekli baş ağrısı, konuşma bozukluğu, uyanma zorluğu semptomlarından birine veya birkaçına sahip misiniz?, Kaç yaşındasınız?, Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyor musunuz?, Hamilelik, astım, obezite gibi durumlardan birine sahip misiniz?, Son 14 gün içinde yurt dışı seyahati yaptınız mı?

Kullanıcılardan tüm bu soruları yanıtlamaları isteniyor. Verilen yanıtlara göre kişilerin bu hastalığa sahip olup olmadığı ortaya çıkıyor.