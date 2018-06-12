Apple, Kripto Para Madenciliği Yapan Uygulamaları Yasakladı!

Amerikan teknoloji devi Apple, iOS cihazlarda kripto para madenciliği yapan uygulamaları App Store’dan resmen yasakladı.

Geçtiğimiz Mart ayında Mac bilgisayarlarda arka planda Monero isimli kripto paranın madenciliğini yapan Calendar 2 uygulamasını, dizüstü bilgisayarlara aşırı ve gereksiz yük bindirdiği gerekçesiyle uygulama mağazasından kaldıran Apple, kriptokrasiye yönelik yeni bir yasak kararı daha aldı.

Cupertinolu şirket, hem iOS cihazlarda hem de Mac'te kripto para birimi madenciliğini yasaklayan yeni "Uygulama Mağazası" yönergelerini yayınladı. App Store’un yönergesinde iki bölümde güncellemeye gidilirken, bunlardan birisi “Donanım Uyumluluğu” diğeri ise “Kripto paralar” oldu.

Kripto paralarla ilgili eklenen yeni bölümde; MacOS, iOS, TVOS ve watchOS platformlarındaki madencilik uygulamalarında nelere izin verileceğini ve nelere izin verilmeyeceğini açıklayan beş madde yer alıyor.

Kuruluş olarak kayıtlı geliştiriciler tarafından teklif edildiği sürece sanal para cüzdanı uygulamalarına izin verileceğini belirten şirket, bulut tabanlı madencilik gibi cihazın dışında madencilik yapan uygulamaların da kullanılabileceğini söyledi.

İlk para teklifleri, Bitcoin vadeli işlem alımları veya diğer kripto paralı menkul kıymet alım satım işlemlerinde yer alan uygulamaların bankalardan, firmalardan veya diğer onaylanmış finansal kurumlardan olması şartını koyan Apple, söz konusu uygulamaların diğer uygulamaları indirmek, diğer kullanıcıların uygulamayı indirmesini sağlamak veya sosyal medya etkinliğini artırmak gibi görevler için kullanıcılara sanal para sunamayacağını belirtti.

Şirket, App Store yönergesinin donanım uyumluluğu bölümünde ise şu maddeye yer verdi:

“Uygulamanızı gücü verimli bir şekilde kullanacak şekilde tasarlayın. Uygulamalar pili hızlı bir şekilde tüketmemeli, aşırı ısıya neden olmamalı ve cihaz kaynaklarına gereksiz baskı yapmamalı. Uygulamalar içinde sergilenen üçüncü parti reklamlar dahil olmak üzere, kripto para madenciliği gibi alakasız arka plan işlemleri yürütemez”

Son dönemde önemli bir kazanç kapısı haline gelen kripto para madenciliği, çok fazla işlem gücü gerektirmesi sebebiyle normalin üstünde bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu durum, telefonların ya da bilgisayarların aşırı ısınmasına ve batarya ömürlerinin kısalmasına neden oluyor.

Son olarak App Store; iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV ve Apple Watch cihazları için yazılım edinmenin tek yeri olduğu için, Apple'ın kararı söz konusu cihazlardaki kripto madenciliğini etkin bir şekilde sona erdirecek. Ancak, MacOS kullanıcıları App Store'un dışındaki uygulamaları da indirebildikleri için Apple'ın onayı olmadan kripto para madenciliği ve benzeri faaliyetlerine devam edebilecek.