Apple Kripto Para İşinde Ses Getirmeye Hazırlanıyor

Apple, kripto para birimine sıcak bakmaya başladı. Dünyanın en popüler ve en değerli kripto para birimi Bitcoin, hala rekor üzerine rekor kırıyor. Toplam piyasa değeri 3 trilyon dolara yaklaşırken Apple'ın CEO'su Tim Cook da yapmış olduğu bir röportajda Apple'ın bu alandaki planları ile ilgili önemli ipuçları paylaştı.

Elbette ki Apple'ın bu alana sıcak baktığı ile ilgili söylemler ilk kez ortaya çıkmıyor. Mayıs ayının sonlarında yayımlanan bir iş ilanının Apple'ın Apple Pay için alternatif ödeme yöntemi aradığını açığa çıkardığı düşünülmüştü. Bu ilan aynı zamanda şirketin kripto para birimlerine olan ilgisini yansıtmıştı.

Apple Pay Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey de birkaç ay önce Apple'ın kripto para birimleri ile ilgilendiğini şu sözler ile doğrulamıştı:

"İlginç olduğunu düşünüyoruz. Uzun vadede ilginç bir potansiyeli var gibi görünüyor."

Apple Kripto Para İlişkisine Tim Cook'tan Yeşil Işık Geldi

Teknoloji devinin kripto para birimlerine olan ilgisine değinen Cook, konuya daha fazla derinlik kattı. Şirketin CEO'su, Andrew Ross Sorkin'e bu konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Sorkin, şirketin CEO'suna Apple'ın şu anda kripto para birimleri ile ne gibi bağlantısı olduğuna dair bir soru yöneltti.

Cook, şaşırtıcı olmayacak şekilde Apple'ın bu alanda özen ve titizlikle hareket ettiğini bir kez daha doğruladı ancak Tesla'nın bu yılın başlarında yaptığı gibi Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak eklemek gibi bir planlarının olmadığını da belirtti. Cook yakın bir zamanda ödeme yöntemi olarak kripto paraları eklemeyeceğini belirtmiş olsa da Apple'ın gözlerinin başka yönlerde olduğunu ima etmekten de kaçınmadı.

Sorkin, Cook'a şu anda kripto para birimi hakkında ne düşündüğünü ve bunun yanı sıra bu birimlerden herhangi birini Apple'ın ödeme yöntemlerine eklenmesi ile ilgili düşüncelerini sordu. Cook ise şimdilik şirketin ödeme yöntemi olarak kripto para birimlerini içeren hiçbir planının olmadığını fakat bu alanda kesinlikle odaklandıkları bir şeylerin olduğunu öne sürdü.

Apple'ın geleceğe yönelik planları arasında neler olduğu şimdilik bilinmiyor ve bu bir sır gibi saklanıyor ancak kripto para borsasına artan ilgiden yararlanmak isteyen tek büyük teknoloji şirketinin de Apple olmadığını bilmek gerekiyor. Örneğin Tesla, bu yılın başlarında Bitcoin ile ödeme yöntemini kullandı. Facebook ise yıllardır kendine ait dijital paraya sahip olmak için durmaksızın çaba sarf ediyor ve şirket, yakın zamanda duyurulan metaverse projesinde bu alanla bağlantılı fikirlerle ortaya çıkabilir.