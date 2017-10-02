Apple, Kulaklık Girişi ve Lightning Portu Olan Yeni Aksesuarını Satışa Çıkardı

Apple iPhone 7 piyasaya sürüldükten sonra hem kulaklıkları hem de şarj portunu birlikte kullanmaya yarayan bir aksesuar piyasaya sürülmüştü. Ancak bu duruma alışamayan kullanıcılar 3.5mm kulaklık girişinin olduğu bir aksesuar istiyordu. Şimdi ise Apple sessiz sedasız kulaklık girişi ve lightning portu olan yeni aksesuarını satışa çıkardı.

Geçen yıl piyasaya sürülen aksesuarda iki lightning portu bulunuyordu. Bu aksesuar ile iPhone veya iPad’inizi hem şarj edebiliyor hem de aygıtınızdan müzik dinleyebiliyordunuz. Üstelik 12 W doğrudan iletimle şarj etme özelliği sayesinde iOS aygıtınızı maksimum hızda şarj etme imkanına sahiptiniz. Bu sayede aygıtınızı şarj ederken hiç yavaşlama olmadan müzik dinleyebilir, video izleyebilir, sesli navigasyonu kullanabilir veya telefonla konuşabilirdiniz.

Piyasaya sürülen yeni aksesuar ise kulaklık girişi ve lightning portu bulunduruyor. Bu sayede istediğiniz kulaklıktan rahatlıkla müzik dinleyebilir ve aynı zamanda cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl çıkarılan aksesuardan farkı ise, lightning portu sadece şarj etmek için kullanılıyor. Yani bu aksesuarı kullanacaksınız 3.5mm kulaklık girişine sahip bir kulaklığa sahip olmanız şart.

Aksesuar şimdilik Türkiye mağazasında gözükmüyor. Ancak kısa süre sonra burada da satışa çıkarılmasını bekliyoruz. Çift lightning portu olan aksesuarın fiyatı 140 TL idi. Yeni aksesuarın fiyatı da muhtemelen benzer olacaktır.